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Spor ve diyet yapamıyorsanız toplanın! Sporsuz ve diyetiz kilo vermek için bu yöntemleri mutlaka deneyin

Spor ve diyet yapamıyorsanız toplanın! Sporsuz ve diyetiz kilo vermek için bu yöntemleri mutlaka deneyin

Kilo vermek için çabalıyorsanız fakat istediğiniz gibi kilo veremiyorsanız, bunları deneyin. Bazen diyet ve egzersize rağmen, kilo kaybı olmayabiliyor. Artık diyet ve egzersiz yapmak size zor geliyorsa hiç üzülmeyin. Bu yöntemler sayesinde sporsuz ve diyetsiz kilo vermeniz mümkün! İşte o yöntemler...

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Diyetsiz ve sporsuz hızlı kilo vermenin pek de mümkün olmadığı düşünülse de, zamanla fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Kilo vermek için kural bellidir, alınan kalorilerle harcanan kaloriler arasında mutlaka bir miktar fark olması gerekir. Bu farkı zamanla çoğaltarak hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Peki, diyet ya da spor olmadan bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte bu sorunun cevabı olacak nitelikte yöntemler...

Daha fazla baharat tüketin

Baharatlar içerisinde oldukça sağlıklı besin değerleri bulunur. Spor yapmadan kilo vermek için öğünlerinizde tükettiğiniz baharatları arttırarak metabolizmanızı hızlandırabilir, daha hızlı doyabilir ve açlık krizlerinizi önleyebilirsiniz. Bazı baharatların tükettikten belli bir süre son yağ yakımını hızlandırdığı düşünülmektedir. Metabolizmanızın çalışmasını hızlandırmak için, acı biber, kekik, biberiye, zencefil, zerdeçal, çörek otu gibi baharatların tüketimini arttırın Açlık krizlerini önlemek için, tarçın, zerdeçal, nane, biberiye gibi baharatlar tüketin. Yağ yakan baharatlar çörek otu, zerdeçal ve kekik tüketin.

Daha çok su için

Su içmek doğrudan kilo vermek için etkili olmasa da günlük 2 litre su içmemek metabolizmanızın işleyiş şekline zarar verir ve kilo vermenizi engeller. Metabolizmanızın sağlıklı çalışması için suya ihtiyacı vardır. Sağlıklı çalışan bir metabolizma sizi fazla kilolardan korumak üzere daha iyi çalışır. Susuzluk açlıkla sık sık karıştırılır. Yemek yediğiniz halde aç hissediyorsanız su tüketiminizi kontrol etmelisiniz. Ayrıca ılık su ve soğuk su metabolizmanızın ısı dengesini değiştirir ve metabolizmanızın çalışmasına katkı sağlayarak daha fazla kalori yakılmasına destek olabilir.

Her gün elma tüketin

Elma, diyetin ve zayıflamanın sembolü gibidir, bunun elbette bir sebebi var. Yapılan araştırmalar her gün elma tüketmenin kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayda fazladan 1-2 kilo vermek için her gün elma tüketebilirsiniz. Elmalar, düşük kalorili ve oldukça yüksek liflidir. Göbek yağını yakmaya yardımcı olabilecek sağlıklı flavonoidler ve liflerle doludur ayrıca iştahı bastırır.

Vanilya koklayın

Aromaterapik bazı kokular tok hissetmenizi ve kilo vermenizi sağlayabilir. Diyetsiz ve sporsuz kilo vermek için vanilya yağı kokusu kullanabilirsiniz. Araştırmalar, belirli kokulara sahip özlerin, fazla kilolu insanlarda iştahı bastırdığını ve özellikle tatlı yeme ihtiyacını azalttığını gösteriyor. Evinize doğal bir vanilya kokusu almanın zamanı gelmiş olabilir.

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