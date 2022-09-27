Fevzi Kaan "Isabelle yaaa" dedi milyonlar izledi! Pandemi ona yaradı, orgu ile sosyal medyayı salladı

Koronavirüs pandemisinin en yoğun olduğu dönemde, alınan tedbirler kapsamında müzisyen olan babasının düğünlerde çalışamaması sonucu evde canı sıkılan 12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan, orgun başına geçerek bir video çekti ve hayatı resmen değişti. Org çalarak ve kendine has üslubuyla seslendirdiği şarkılarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran küçük Fezvi, ünlü rapçi Sefo'nun Isabelle şarkısı ile adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

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Pandemi döneminde babasının orgunu alarak kamera karşısında geçen 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker söylediği şarkılarla fenomen oldu. Instagram hesabında çektiği videolarda seslendirdiği şarkılarla, çaldığı org ve sempatik tavırlarıyla gündeme gelen genç yeteneği milyonlar izledi. Türker ise en büyük hayalini ve yaşadığı süreci açıkladı.

Fevzi Kaan en büyük hayalini açıkladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan genç yetenek Fevzi'nin hayatını pandemi döneminde çektiği bir video hayatını deştirdi. Düğünlerin yasaklanmasının ardından müzisyen babasının çalışamaması ve orgunu eve getirmesiyle başlayan serüvende, yasaklarda canı sıkılan Fevzi Kaan Türker babasının orgu ile video çekip sosyal medyada paylaştı. İnsanların yoğun ilgisiyle karşılaşanan Fevzi, org eşliğinde 'Isabella', 'Nerdesin', '10 numara', gibi şarkılarını kendine has üslubuyla seslendirmesiyle popülerliğini arttırmayı başardı. Milyon izlenmeye ulaşan videolarının arından konserlere davet edildiğini söyleyen Türker, en büyük hayalininin ileride müzik öğretmeni veya şarkıcı olmak istediğini söyledi.

"Tüm Türkiye Fevzi’yi konuşuyor"dediler!

Basın mensuplarına fenomen olma serüvenini anlatan genç Fevzi yaptığı açıklamada, "Pandemi dolayısıyla babam düğünlere gidemiyordu. Babam orgunu eve getirmişti. Ben de babamın orgunu alıp çalmaya başladım. Bir akşam canım sıkıldığı için org çalarken video atayım dedim ve sosyal medyaya video yükledim. Videoyu attığım günün gecesi akrabalarımız saat 02.00’de bizi aradılar ve 'tüm Türkiye Fevzi’yi konuşuyor' dediler" ifadelerini kullandı.

'Sefo' abimle konser yaptık

Geçtiğimiz hafta Ataşehir'de ünlü rapçi Sefo ile sahneye çıkarak fenomen olduğu 'Isabelle' şarkısının sahibi ile seslendiren Fevzi Kaan Türker konserlere devam ettiğini belirtirken, "Geçen günlerde 'Sefo' abimle konser yaptık ve çok güzel oldu. İleride müzik öğretmeni ya da şarkıcı olmak istiyorum. Dışarıda insanlardan olumlu tepkiler alıyorum. Videolarımı beğendiklerini söylüyorlar. Ben de videoları atmadan önce baya bir düşünüyorum. Acaba hangi şarkıyı söylesem insanlar beğenir diye. İnsanlar da onlara güzel şarkılar sunduğum için dışarıda beni gördüklerinde fotoğraf çektirmek istiyorlar" dedi.

Anne Tuğba Türker: "Hayatını kontrollü bir şekilde yürüteceğiz"

Çektiği videolarla gündeme gelen ve herkesin sevgisini kazanan fenomen Fevzi Kaan'ın annesi Tuğba Türker yaptığı açıklamada, Oğlunun kendi tarzınca videolar çektiğini ve sosyal medyada paylaştığını söylerken; Şuanda Fevzi’nin günleri bayağı dolu dolu geçiyor. Fevzi’nin ilk başta sosyal medyada tanınması pandemi döneminde gerçekleşti. Yasakların geldiği dönemde eşimin orgu eve getirmesiyle başladı bu olaylar. Fevzi eğitimini aksatmadan devam ediyor. Eğitimi asla ikinci bir plana atılamaz. Onu kontrollü bir şekilde götürmekte ailesi olarak bizim görevimiz. Bazen Fevzi’nin ders saatlerinde bir programı olursa telafisi olsun diye akşam saatlerinde olsa da ek derslerini aldıracağız. Hayatını kontrollü bir şekilde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.