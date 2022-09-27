BIST 3.305
DOLAR 18,48
EURO 17,83
ALTIN 972,62
HABER /  POLİTİKA

AK Partili Elitaş'tan Abdullah Gül'e CHP tepkisi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Partili Elitaş'tan Abdullah Gül'e CHP tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Abdullah Gül'ü eleştirerek, "Hata değil, haksızlık yapıyor. Kendisine muhtıra verip 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyen adamların aday olmasını içine sindiriyorsa yolu açık olsun" dedi.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde çıkan haberleri değerlendirdi.

Elitaş, "Hata değil, haksızlık yapıyor. 27 Nisan e-muhtırası Abdullah Bey ve Hanımefendiye karşıydı. Kendisine muhtıra verip 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyen adamların aday olmasını içine sindiriyorsa yolu açık olsun. 'Atatürk’ün makamına başörtüsü ile nasıl girecek' diyen birisine karşı muhtıra verildiyse, buna karşı 'asker demokratik hakkını kullanıyor' diyenlerle birlikte olup bunu içine sindiriyorsa yakışanı yapar. Herkes kendine yakışanı yapar. Onu aday göstermeye niyetlenenler, 27 Nisan e-muhtırasını yaptınız, 28 Şubat’ı yaptınız. O dönemde Abdullah Gül başbakan yardımcısıydı. Eşinin üniversite kaydını yaptırmadılar. Bunu içine sindiriyorsa yolu açık olsun. O zaman zihnimde müthiş bir soru işareti yapar" diye konuştu.

Elitaş, "28 Şubat’ı yapanlar, muhtırayı verenler, AK Parti’ye kapatma davası açanlar ve 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyenler içlerine sindiriyorlarsa aday göstersinler. Bu ne biçim bir iş. Bir taraftan adamı Cumhurbaşkanı yaptırmamak için e-muhtıra veriyorlar, şimdi onu aday göstermeye çalışıyorlar. 6’lı masanın tek hedefi var. Tayyip Erdoğan’ı göndermek. Başka hiçbir şeyleri yok" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakın dökmeyin! Geceden ıslattığınız nohutun suyunu içerseniz...
Sakın dökmeyin! Geceden ıslattığınız nohutun suyunu içerseniz...
Spor ve diyet yapamıyorsanız toplanın! Sporsuz ve diyetiz kilo vermek için bu yöntemleri mutlaka deneyin
Spor ve diyet yapamıyorsanız toplanın! Sporsuz ve diyetiz kilo vermek için bu yöntemleri mutlaka deneyin
Okuyan kahkaha atıyor Adana etkinliğine davet etti Haluk Levent yanlış şehre gitti valiyle diyaloğu komedi
Okuyan kahkaha atıyor Adana etkinliğine davet etti Haluk Levent yanlış şehre gitti valiyle diyaloğu komedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: ABD'den gelen silahlar sizi kurtarmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: ABD'den gelen silahlar sizi kurtarmaz
Rusya'da kaçan kaçana! Gürcisan İçişleri Bakanı son sayıyı açıkladı
Rusya'da kaçan kaçana! Gürcisan İçişleri Bakanı son sayıyı açıkladı
Depresyondayım aldatıldım diyenler sizi ayağa dikecek reçete bizden!
Depresyondayım aldatıldım diyenler sizi ayağa dikecek reçete bizden!
TIR'ın altına girdi kağıt gibi oldu! Feci kazada ölü ve yaralılar var
TIR'ın altına girdi kağıt gibi oldu! Feci kazada ölü ve yaralılar var
İsveç'ten heyet Türkiye'ye geliyor! Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı tarihi belli
İsveç'ten heyet Türkiye'ye geliyor! Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı tarihi belli
Azerbaycan'ın demir yumruğu! Operasyonun üzerinden 2 yıl geçti
Azerbaycan'ın demir yumruğu! Operasyonun üzerinden 2 yıl geçti
Sadece tavuk besleyen adam kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Tavuklardan bir tanesi...
Sadece tavuk besleyen adam kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Tavuklardan bir tanesi...