BIST 3.304
DOLAR 18,48
EURO 17,84
ALTIN 972,82
HABER /  POLİTİKA

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde "af" çağrısını yineledi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde "af" çağrısını yineledi

Fatih Portakal uzun süren aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Portakal, kendi Youtube kanalında hafta için yayınlara başlıyor.

Abone ol

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için af çağrısını yineledi.

Sarıgül, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına değinerek, söz konusu bayrak ve toprak olduğunda, emniyet güçlerinin her zaman gereğini yapacağını vurguladı.

Açıklamasında af çağrısını yineleyen ve bunun siyasi değil, vicdani bir çağrı olduğunu dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle çeklerini, senetlerini ödeyemeyen binlerce esnaf oldu. Bunların tamamı toplumsal barış affı, kardeşlik hukuku affını beklemekteler. Şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen ve annelerini, babalarını, anneannelerini, babaannelerini görmeyen binlerce çocuğumuz var. Yine anneleri, babaları, kader mahkumu olarak şu anda cezaevinde bulunan, annelerine, babalarına kavuşamayan binlerce çocuk da dışarıda. O nedenle bugün 63. cezaevinin önündeyim. Bütün Türkiye'yi dolaşıyorum. Bütün siyasi partileri kardeşlik hukuku ve toplumsal barış affına destek vermeye davet ediyorum."

Sarıgül, siyasi partileri sığınmacı konusunda iş birliği yapmaya davet ederek, "Bütün siyasi partileri NATO görüşmeleri esnasında, hükümetin elini güçlendirmek ve 6,5 milyon mültecinin NATO üyesi ülkelere eşit olarak dağıtılması için hükümete yetki vermeye davet ediyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fevzi Kaan "Isabelle yaaa" dedi milyonlar izledi! Pandemi ona yaradı, orgu ile sosyal medyayı salladı
Fevzi Kaan "Isabelle yaaa" dedi milyonlar izledi! Pandemi ona yaradı, orgu ile sosyal medyayı salladı
AK Partili Elitaş'tan Abdullah Gül'e CHP tepkisi
AK Partili Elitaş'tan Abdullah Gül'e CHP tepkisi
Spor ve diyet yapamıyorsanız toplanın! Sporsuz ve diyetiz kilo vermek için bu yöntemleri mutlaka deneyin
Spor ve diyet yapamıyorsanız toplanın! Sporsuz ve diyetiz kilo vermek için bu yöntemleri mutlaka deneyin
Bu faydaları okuduktan sonra kavunun çekirdeklerini asla çöpe atmayacaksınız
Bu faydaları okuduktan sonra kavunun çekirdeklerini asla çöpe atmayacaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: ABD'den gelen silahlar sizi kurtarmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: ABD'den gelen silahlar sizi kurtarmaz
MasterChef'e Fatma Nur'un notu damga vurdu! Stüdyoda gergin anlar: Jüri üyeleri görünce çılgına döndü!
MasterChef'e Fatma Nur'un notu damga vurdu! Stüdyoda gergin anlar: Jüri üyeleri görünce çılgına döndü!
Rusya'da kaçan kaçana! Gürcisan İçişleri Bakanı son sayıyı açıkladı
Rusya'da kaçan kaçana! Gürcisan İçişleri Bakanı son sayıyı açıkladı
Depresyondayım aldatıldım diyenler sizi ayağa dikecek reçete bizden!
Depresyondayım aldatıldım diyenler sizi ayağa dikecek reçete bizden!
TIR'ın altına girdi kağıt gibi oldu! Feci kazada ölü ve yaralılar var
TIR'ın altına girdi kağıt gibi oldu! Feci kazada ölü ve yaralılar var
İsveç'ten heyet Türkiye'ye geliyor! Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı tarihi belli
İsveç'ten heyet Türkiye'ye geliyor! Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı tarihi belli