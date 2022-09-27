2 damlası yeter! İşte akciğerinizi tertemiz yapacak detoks

Vücudun en önemli tampon bölgelerinden olan ve bedenimizin PH'ının dengede kalmasını sağlayan akciğeri temizleyen detoks çayını sizler için hazırladık. Sadece 2 damlasının bile yeterli olacağı bu çayı gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

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Hava kirliligi, sigara gibi kötü alışkanlıklar akciğer sorunlarının temel nedenlerindendir. Akciğer sağlığını korumak için ise doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz. Yaklaşık 65 milyon insan kronik akciğer hastalığından muzdarip. Bununla beraber akciğerlerimizi sağlıklı tutmanın birçok yolu da vardır.Sizler için günde sadece 2 damlasının bile yeterli olacağı harika bir detoks çayı hazırladık.

Bu yöntemleri denemeden önce mutlaka doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir. İşte akciğerlerinizi temizleyecek mucizevi ipuçları…

Akciğeri temizleyecek içecekler neler?

Akciğerlerin iyileşme süreci 2 hafta ile 3 ay arasında değişmektedir. Yani yaklaşık bir ay sonra kendinizi çok daha sağlıklı hissedebilirsiniz. Bu durumda, mukusu azaltmaya ve bu organı arındırmaya yardımcı olabilecek bazı içecekleri sizin için araştırdık…

Bal ve sıcak su bu ikiliyi mutlaka tüketin

Limon suyu

Yeşil çay

Havuç suyu

Zerdeçal ve zencefil

Muz, ıspanak ve meyveli içecekler

Kekik yağını mutlaka kullanın

Kekik yağı doğal bir dekojestandır. Yarım çay kaşığı kekik yağını ve yine yarım çay kaşığı badem yağını karıştırın. Dilinize 2 kadar damla damlatın. Ardından 3-5 dakika kadar bekletin ve ağzınızı suyla yıkayın. Bunun etkilerini hissetmek için 1-4 hafta boyunca günde 3 kez yapmanız gerekecek. Ancak bu doğal yağları kullanmadan önce, olası alerjik durumu da gözederek doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir.

Haftada 3 kez ılık duş alın

Daha kolay nefes almak için soğuk buharlı bir nemlendirici kullanabilir veya ılık bir banyo yapabilirsiniz. Aynı zamanda oluşabilecek cilt problemlerini de önlemiş olacaksınız. Haftada 2 ila 3 kez yapmak yeterlidir.

Bu ürünlerden kaçının

Baharatlı yiyecekler; turplar ve şifalı otlar gibi detoks etkisi veren iltihap önleyici gıdaları tüketerek başlayın. Bazı yiyeceklerin ciğerlerdeki mukusu artırdığını unutmamak önemlidir.

Dilinizi mutlaka temiz tutun

Akciğerlerinizi korumak için iyi bir ağız sağlığına ihtiyacınız var. Dişlerimizi düzgün bir şekilde fırçalayabilirsiniz, ancak bakteri oluşumunu önlemek için dilinizi temizlemeyi ihmal etmeyin.

Akciğerin mukusunu temizlemek için bunu yapın

Sırt üstü yatın ve sağ bacağınızı bükün. Sonra sağ tarafınızda olacak şekilde dönün. Üst bedeninizi döndürün ve yüzüstü pozisyonda yere koyun. Sol kolunuzu yaklaşık omuz hizasında bükün.