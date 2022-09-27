BIST 3.304
DOLAR 18,48
EURO 17,84
ALTIN 972,82
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

İyi Parti lideri Meral Akşener hakkında suç duyurusu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İyi Parti lideri Meral Akşener hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, Mersin'de düzenlenen bir programda Kadir Mısıroğlu hakkında söylediği sözler nedeniyle oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Abone ol

Kadir Mısıroğlu'nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 24 Eylül'de Mersin'de düzenlenen 'Ben Kadınım Umudun Adıyım' programında sarf ettiği sözlerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Avukat Emir Akpınar ve Faruk Keleştimur tarafından yapılan suç duyurusunda, 'kişinin hatırasına hakaret' suçunun işlendiği belirtildi. Kadir Mısıroğlu, 5 Mayıs 2019 tarihinde vefat etmişti.

Akşener ne demişti?

Akşener, söz konusu programda, "Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım, özür diliyorum. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım, özür dilerim, özür" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ağladı : Allah bize de şehitlik nasip etsin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ağladı : Allah bize de şehitlik nasip etsin
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde "af" çağrısını yineledi
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde "af" çağrısını yineledi
AK Partili Elitaş'tan Abdullah Gül'e CHP tepkisi
AK Partili Elitaş'tan Abdullah Gül'e CHP tepkisi
Sakın dökmeyin! Geceden ıslattığınız nohutun suyunu içerseniz...
Sakın dökmeyin! Geceden ıslattığınız nohutun suyunu içerseniz...
Bu faydaları okuduktan sonra kavunun çekirdeklerini asla çöpe atmayacaksınız
Bu faydaları okuduktan sonra kavunun çekirdeklerini asla çöpe atmayacaksınız
Okuyan kahkaha atıyor Adana etkinliğine davet etti Haluk Levent yanlış şehre gitti valiyle diyaloğu komedi
Okuyan kahkaha atıyor Adana etkinliğine davet etti Haluk Levent yanlış şehre gitti valiyle diyaloğu komedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: ABD'den gelen silahlar sizi kurtarmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: ABD'den gelen silahlar sizi kurtarmaz
MasterChef'e Fatma Nur'un notu damga vurdu! Stüdyoda gergin anlar: Jüri üyeleri görünce çılgına döndü!
MasterChef'e Fatma Nur'un notu damga vurdu! Stüdyoda gergin anlar: Jüri üyeleri görünce çılgına döndü!
Rusya'da kaçan kaçana! Gürcisan İçişleri Bakanı son sayıyı açıkladı
Rusya'da kaçan kaçana! Gürcisan İçişleri Bakanı son sayıyı açıkladı
Depresyondayım aldatıldım diyenler sizi ayağa dikecek reçete bizden!
Depresyondayım aldatıldım diyenler sizi ayağa dikecek reçete bizden!