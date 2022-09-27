İyi Parti lideri Meral Akşener hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, Mersin'de düzenlenen bir programda Kadir Mısıroğlu hakkında söylediği sözler nedeniyle oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

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Kadir Mısıroğlu'nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 24 Eylül'de Mersin'de düzenlenen 'Ben Kadınım Umudun Adıyım' programında sarf ettiği sözlerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Avukat Emir Akpınar ve Faruk Keleştimur tarafından yapılan suç duyurusunda, 'kişinin hatırasına hakaret' suçunun işlendiği belirtildi. Kadir Mısıroğlu, 5 Mayıs 2019 tarihinde vefat etmişti.