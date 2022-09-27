Nevşehir'de yol çalışmasında tesadüfen bulundu laboratuvardaki ilk bulgular şaşkına çevirdi
NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyündeki yol inşaat çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarıldıktan sonra koruma altına alınan fosil lokalitesinden çıkartılan fosillerin laboratuvar çalışmaları başladı. Elde edilen ilk bulgulara göre 7 - 8 buçuk milyon yıl önce Kapadokya’nın, Afrika’yı aratmayan bir yaşam alanına sahip olduğu ortaya çıktı.
2013 yılında yol yapım çalışmaları sırasında fosil kalıntılarına rastlanmasının ardından bölgede başlanılan paleontolojik kazı çalışmaları tamamlandı. Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığında Yeniyaylacık fosil lokalitesinde yapılan kazı çalışmalarında elde edilen, at, zürafa, gergedan, sırtlan başta olmak üzere çeşitli türlere ait kalıntılar KADAN laboratuvarında inceleniyor.
NEVÜ bünyesindeki Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KADAM), sınıflandırılan fosil kalıntılarının uzun yıllar korunabilmesi ve sergilenebilmesi için çeşitli yöntemlerle güçlendiriliyor.
7 - 8 milyon yıllık fosil kalıntısı: İhlas Haber Ajansı Muhabirine açıklama yapan Pehlevan; “2013 yılında yol çalışması sırasında açığa çıkartılan lokalitemizde kazı çalışmaları 16 Temmuz tarihinde başladı ve 15 Eylül tarihinde sona erdi. Bu yılki kazı çalışmaları çok verimli geçti. Gergedanlara, hortumlu memelilere, atlara ve boş boynuzlu dediğimiz bovitlere ait oldukça güzel ve çok sayıda kafa tası, alt çene ve etraf kemiğinden oluşan güzel ve özel örnekler bulundu. Bulunan bu örneklerin ilk incelemesinde bizi; 7 buçuk, 8 buçuk milyon yıl öncesine götürdü” şeklinde konuştu.
Çalışmalar laboratuvarda devam ediyor: Yeniyaylacık köyündeki fosil lokalitesinden çıkartılan örneklerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAM) laboratuvarında incelemeye aldıklarını söyleyen Pehlevan; “Bulunan bu fosillerin onarılması, güçlendirilmesi ve tanımlama aşaması çalışmalarına başlandı. Bilimsel çalışmalar tamamlandığında bilimsel yayınlar yapılacak” dedi.