Nevşehir'de yol çalışmasında tesadüfen bulundu laboratuvardaki ilk bulgular şaşkına çevirdi

7 - 8 milyon yıllık fosil kalıntısı: İhlas Haber Ajansı Muhabirine açıklama yapan Pehlevan; “2013 yılında yol çalışması sırasında açığa çıkartılan lokalitemizde kazı çalışmaları 16 Temmuz tarihinde başladı ve 15 Eylül tarihinde sona erdi. Bu yılki kazı çalışmaları çok verimli geçti. Gergedanlara, hortumlu memelilere, atlara ve boş boynuzlu dediğimiz bovitlere ait oldukça güzel ve çok sayıda kafa tası, alt çene ve etraf kemiğinden oluşan güzel ve özel örnekler bulundu. Bulunan bu örneklerin ilk incelemesinde bizi; 7 buçuk, 8 buçuk milyon yıl öncesine götürdü” şeklinde konuştu.