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Demirtaş'tan Mersin'de 1 polisin şehit edildiği 2 teröristin öldüğü saldırıyla ilgili açıklama

Demirtaş'tan Mersin'de 1 polisin şehit edildiği 2 teröristin öldüğü saldırıyla ilgili açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MERSİN'de 1 polisin şehit olduğu, 2 teröristin öldüğü saldırıyı kınadı yine terör örgütü PKK'nın adını vermedi.

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 polisin şehit olduğu Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen  bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Demirtaş “Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun” dedi.

 Demirtaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mersin'deki saldırıyı kınıyorum. Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun. Bunun için herkes tarafından net olarak tercih edilir."

Teröristlerden birinin kimliği belirlenmişti

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

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