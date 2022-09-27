Böyle bir brownie tarifi görmediniz! Beyaz çikolatalı brownie tarifini deneyince müptelası olacaksınız

Küçükten büyüğe herkesin büyük bir zevkle yiyeceği beyaz çikolatalı brownie tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakacak. Pratik ve kolay hazırlanışıyla, çayın yanında ikram etmek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu enfes tatlıyı tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin. Herkesin bayılacağı birebir ölçülü beyaz çikolatalı brownie tarifi...

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Beyaz çikolatalı brownie tarifi

Davetsiz misafirleriniz çat kapı evinize geldiyse ve çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız bu beyaz çikolatalı brownie tarifi tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle herkesin ilgi odağı olacak. Özellikle çocuklar, yapacağınız bu tatlıya bayılacak. Ağızda dağılan muhteşem dokusuyla sizi bambaşka diyarlara götürecek olan bu beyaz çikolatalı brownieyi yerken parmaklarınızı da yiyeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı beyaz çikolatalı brownie tarifi...

Beyaz çikolatalı brownie için malzemeler:

- 140 gram sütlü çikolata

- 140 gram bitter çikolata

- 140 gram beyaz çikolata

- 125 gram tereyağı

- 4 adet yumurta

- 1/2 (yarım) (Yarım) su bardağı toz şeker (bardak olarak 250 ml baz alın)

- 1 su bardağı un (Bardak olarak 200 ml baz alın)

- 2 yemek kaşığı kakao

- 1 cimdik tuz

- 1 paket vanilin

Beyaz çikolatalı brownie yapılışı:

- Beyaz çikolatalı brownie yapmak için öncelikle küçük bir tencerede tereyağını eritin, içerisine çikolataları parçalayıp atın, karıştırarak eritin.

- Soğuması için uygun bir yere koyun.

- Fırını alt-üst fansız 170 derece ayarda açın ısınsın.

- Çırpma kabında yumurta ve şekeri 1-2 dakika mikser ile çırpın.

- Kenara ayırdığınız çikolatalı karışımı bir yandan karıştırarak yavaşça yumurtalı karışımın içine ekleyin.

- Kalan kuru malzemeleri de ekleyin ve karışacak kadar çırpın.

- Harç hazır, bekletmemeye özen gösterin hızlı hareket edin içinde tereyağı ve çikolata olduğu için bekledikçe sertleşir.

- Küçük boy bir kare borcama yağlı kağıt serin ve harcın yarısını yayın.

- Üzerine beyaz çikolatayı yerleştirip kalan harç ile kapatın.

- Isınmış fırında kontrollü bir şekilde pişirin 25-30 dakika kadar pişirin.

- Sufle gibi akışkan seviyorsanız ilk sıcağı çıkınca servis edebilirsiniz.

- Daha tok seviyorsanız 1-2 saat soğukta dinlendirin.

- Daha muntazam dilimler istiyorsanız 1 gün dinlendirip dilimleyin.

- Ertesi gün dilimleri tekrar mikrodalgada ısıtabilirsiniz.

- Beyaz çikolatalı brownieyi istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...