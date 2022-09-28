AK Parti'den CHP'ye rapor tepkisi: Skandala imza atan kişilere mesafe koymalı

PKK'lı teröristin tutuklu gazeteci olarak gösterildiği CHP raporuna değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, raporda adı geçen daha birçok kişinin terör suçunu işlediğinin Adalet Bakanlığı raporlarında mevcut olduğuna dikkat çekerek, "Kendilerini savunmaya çalışmaları beyhudedir, boştur. CHP, iddia ettiği gibi Kuvay-i Milliye partisi ise bu skandala imza atan kişilerle arasına acilen mesafe koymalıdır. " dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mersin’in Mezitli ilçesinde Polisevi’ne PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıyı kınayan Dağ, "Şehit polisimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifa diliyorum. Teröristlerce gerçekleştirilen bu saldırıyla uzun süredir üzerinde durduğumuz CHP’nin terör örgütleriyle ilişkisi meselesi yeniden gündeme geldi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan’ın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda 'mağdur gazeteci' olarak lanse edildiğini gördük. Oysa ki bu teröristin 'terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak'tan o raporu hazırladıkları dönemde hüküm giydiğini hepimiz biliyoruz. CHP’nin terör suçlusu olarak hüküm giymiş birini savunması, siyaseten evrildiği noktanın net bir göstergesidir" açıklamasında bulundu.

Daha önce CHP’li Veli Ağbaba’nın TBMM'de terörist Özge Aydın'la ilgili açıklamalar yaptığını anımsatan Dağ, "Suriye’de güvenlik güçlerimiz tarafından saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilmişti. CHP İstanbul İl başkanının bir teröristi güzellediği ve devleti seri katillikle itham ettiği paylaşımları da hala hafızalarımızdaki yerini korumaktadır. Biz yıllardır milli bir muhalefetin ülkemiz için çok elzem olduğunu söylüyoruz. 'CHP’nin terör örgütlerine desteği var' dediğimizde, onlar kendilerini haklı çıkarmak için 'Biz cumhuriyeti kuran Kuvay-i Milliye partisiyiz. Biz nasıl terör örgütlerine destek veririz' gibi bir savunmayla kendilerini savundular" diye konuştu.

"Bugün geldiğimiz noktada CHP’nin terör örgütleriyle olan ilişkisi ortadadır" diyen AK Partili Dağ, "CHP, terör örgütlerini savunmakta ve onlara umut vermektedir. CHP, 'gazeteci' kisvesi altında teröristleri korumaktadır. CHP, terör örgütü PYD’yi meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Raporda imzası olan Veli Ağbaba ve Özgür Özel dünden bu yana, 'Biz terörist olduğunu nereden bilelim?' şeklinde akıllara ziyan açıklama yapmaktadırlar. Belli ki yine suçüstü yakalanmanın verdiği telaşla böyle bir savunma yapıyorlar. Çünkü imzalarıyla yayınladıkları raporda bu kişinin PKK’dan hüküm giydiği yazıyor. Bununla birlikte söz konusu raporda adı geçen sözde gazetecilerden Mustafa Gök, DHKP-C üyesi olmak, sahtecilik, banka soygunu, bir polis ve bir bekçinin öldürülmesi, bombalama, polisle silahlı çatışma, yaralama ve öldürme eylemleri, helikopter bombalama, silahlı saldırı suçlarından hüküm giymiş birisidir. Bayram Namaz, MLKP terör örgütü üyesi olarak etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Raporda adı geçen daha birçok kişinin terör suçunu işlediğinin Adalet Bakanlığı raporlarında mevcut olduğuna dikkat çeken Dağ, "Kendilerini savunmaya çalışmaları beyhudedir, boştur. CHP, iddia ettiği gibi Kuvay-i Milliye partisi ise bu skandala imza atan kişilerle arasına acilen mesafe koymalıdır. CHP’nin teröristlerle hemhal olan siyasilere ve bazı gruplara alan açma çalışmaları sürmektedir. CHP’nin bu konudaki vukuatları süreklilik kazanmıştır. Burada bir tesadüf yoktur, ne yazık ki bir politika vardır. Görüyoruz ki Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı teröristleri cesaretlendirmektedir. CHP’nin oy uğruna yürüttüğü bu siyaset, artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. CHP’nin artık bir karar vermesi mühimdir. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, polisimizi şehit eden gazeteci kisvesi altındaki teröristin mi yoksa milletin mi yanındadır?" dedi.

Türkiye'de sadece gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse olmadığını söyleyen Dağ, "Ancak, gazeteciliği terörizme ve suça kalkan yapma gayretinde olanlar ile onlara sahip çıkmaya çalışan siyasiler vardır. AK Parti’nin son 10 günde yaptığı icraatlar ve siyasi hamlelerden de bahsetmek istiyorum. Bunların birçoğu hepimizin takip ettiği hususlar. Ancak alt alta koyduğumuzda 10 günde yapılanların aslında normal şartlarda bir yıllık süre zarfında hayata geçirilebileceği görülmektedir. Yönü ve istikameti her zaman millet olan AK Parti, vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri karşısında gerekenleri yapmıştır, yapmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.