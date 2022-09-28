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Antalya'daki kaza! Fatma öğretmenden 5 gün sonra acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'daki kaza! Fatma öğretmenden 5 gün sonra acı haber geldi

 ANTALYA'da otomobilin çarptığı Fatma öğretmen 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Kaza, 22 Eylül Perşembe sabahı Kepez ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Fatma Eren, sabah okula gitmek için evinden çıktı. Eren'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobil çarptı.

Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç öğretmen, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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