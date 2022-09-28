Gizlenen kadın yüzünü bir dakikada bulursanız IQ'nuz tavan demektir!

Sizler için son günlerde sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan zeka testini hazırladık. Bu fotoğrafa çok dikkatli bakın, baykuşun içine saklanmış güzel kadın yüzünü sadece 1 dakikada bulursanız IQ'nuz tavan demektir. Haydi teste başlayalım...

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Son dönemim en popüler IQ testlerinden biri de optik illüzyon. Bir nesnenin veya insanların algılama şekillerine meydan okuyan çizimler olan bu illüzyon çeşidine ilgi oldukça büyük. Peki siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Haydi baykuşun içine gizlenmiş güzel kadın yüzünü bir dakikada bulabilecek misiniz?

Bazı resimler nesneleri algılama şeklimize büyüleyici özellikleriyle meydan okuyor. Etrafımıza baktığımızda fizyolojik, fiziksel ve bilişsel yanılsamalar gibi birçok yanılsama türleri de yer alıyor. Bu yanılsamalar, beyninizin olayları nasıl algıladığını tanımladıkları için psikanalizin ayrılmaz bir parçası olarak biliniyor. İnsan beyni bu görüntüleri farklı şekilde görebiliyor ve her açıdan farklı algılar oluşturabiliyor. Buna çok güzel bir örnek olarak ormanın içinde yer alan baykuş ve gizlenmiş kadın yüzü örnek veriliyor.





İşte IQ'nuzu test edecek en popüler test

IQ'nuz hakkında size bilgi verecek test sosyal medyada çoğu kişi tarafından konuşuluyor. 1 dakikada baykuşla orman ve ağaçların içerisinde yer alan güzel kadının gizli yüzünü çok az kişi bulabiliyor. Yüksek IQ'ya sahip olan insanlar görüntüde yer alan kadının yüzünü hemen buluyor. Bu kişiler kolay bir şekilde ormanın içinde gizlenmiş güzel bir kadının gizlenmiş yüzünü ve etrafında uçan bir baykuşla görebiliyor. Peki, güzel kadının saklı yüzünü 1 dakika içinde bulabiliyor musunuz?

Orman resminde baykuşun hemen yanında güzel bir kadın yüzü görebiliyor musunuz sorusunun yanıtı bu teste damgasını vuruyor.

Kimler gizlenen kadın yüzünü buldu?

Yukarıdaki görüntü sosyal medyada çok zor bir görüntü olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu resim, büyük bir baykuşun uçtuğu ormanın içinde güzel bir kadının gizli yüzünü görmeniz için sizi zorluyor.

"Baykuş mu Kadın mı" isimli bu görüntü, kadının yüzünü bulmaya zorlayan yaratıcı bir sanat olarak biliniyor.

Bu çizime hemen yakından bakın ve ormanın arka planına karışan gizli kadının yüzünü bulmaya çalışın.

İşte burada

Görüntüye takılıp kaldıysanız ve güzel kadını bulamıyorsanız, ormanın ağaçlarında yüzü bulmaya çalışın. Kadını 'Bir Baykuş mu Kadın mı' resminde görebildiniz mi, yoksa çok iyi saklanmış mıydı? Karar sizin