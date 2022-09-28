BIST 3.263
DOLAR 18,50
EURO 17,73
ALTIN 960,98
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Togg fiyatı bu olacak deniyor İHA servis etti işte satışa sunulması beklenen fiyatı

Togg fiyatı bu olacak deniyor İHA servis etti işte satışa sunulması beklenen fiyatı

Togg fiyatına ilişkin otaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. İHA'nın geçtiği özel habere göre ilk etapta 280 adet üretilecek C-Segment SUV modelinin satış bedeli 60 ila 70 bin Euro arasında değişecek.

Abone ol

29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlandı.

En çok merak edilen konuların başında TOGG'un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı geliyor.  Fabrika tarafından paylaşılan son görüntüde çok sayıda elektrikli araç pistte deneme sürüşü yapıyor.

Açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek. Peki yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG otomobil fiyatı ne kadar olacak?

İşte en çok merak edilen sorunun cevabı

Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.

"60 bin ile 70 bin Euro arasında olacak"

İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilk etapta üretilen 100 aracın güvenlik kontrolleri gereği geri sökümü yapılırken, üretilecek ikinci 100 araç da devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.
TOGG’un C-Segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonlarının düşük ÖTV diliminde yer alması beklenirken, modellerin 60 bin ile 70 bin Euro arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan TOGG, satışa Mart 2023’te çıkacak. İlk etapta 280 adet üretilecek C-Segment SUV modelinin satış bedeli 60 ila 70 bin Euro arasında değişecek. 29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Gemlik fabrikasında bugüne kadar 100 araç üretildi. Üretilen bu araçların güvenlik kontrolleri gereği yeniden sökümü yapılırken; ikinci 100 adet üretilen araçlar devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.

2024'te hatchback modeli üretilecek

C-segment SUV TOGG’lar 2023’ün Mart ayında satışa çıkacak. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.

TOGG tarafından dün gece paylaşılan son videoda çevre vurgusu yapıldı. 'Avrupa'nın en temizi olan Gemlik Kampüsümüzde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazlarımızın testlerine devam ediyoruz' açıklaması yer alırken, 1 milyon 200 bin metrekare alandaki fabrikanın test alanında araçların, iniş ve çıkışları, hızlanmaları ve manevralarının görüntüleri yer aldı. Üretim hattı tamamlanan dış cephesi de dijital olan fabrikada küçük bir kız çocuğunun bakışlarının yer aldığı mesaj da dikkat çekti.

Giriş paketi 1 milyon liranın üstünde

İHA'nın haberi doğru olduğu var sayımında yola çıkılırsa euro kurunun bugünkü haliyle giriş fiyatı 1 milyon 68 bin lira olacak. En üst paket ise 1 milyon 246 bin lira olacak. Orta paket ise 1 milyon 157 bin lira olacak. Euro kurunun artması halinde fiyatlar da yükselecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
70 yıllık otomobili görenler hayran kalıyor almak için yapılan son teklifi duyanlar inanamadı
Foto Galeri 70 yıllık otomobili görenler hayran kalıyor almak için yapılan son teklifi duyanlar inanamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Diş macunu, et, yoğurt bunları unutun! İşte yanıklarda ilk yapılacak tedavi şekli
Diş macunu, et, yoğurt bunları unutun! İşte yanıklarda ilk yapılacak tedavi şekli
Fethullah Gülen, Türkiye'ye hakaret etti! Yuvasına soktuğu Yunan'ı da övdü
Fethullah Gülen, Türkiye'ye hakaret etti! Yuvasına soktuğu Yunan'ı da övdü
PKK'nın 'Kırmızı Listesi'ne bir çizik daha! MİT Halep'te bulup etkisiz hale getirdi
PKK'nın 'Kırmızı Listesi'ne bir çizik daha! MİT Halep'te bulup etkisiz hale getirdi
Enflasyon mu, hayat pahalılığı mı; hangisi daha fena? Uzman isim açıkladı 2023'te yaşanacak da budur
Enflasyon mu, hayat pahalılığı mı; hangisi daha fena? Uzman isim açıkladı 2023'te yaşanacak da budur
Kış gelmeden cepler yanacak! BOTAŞ'tan doğal gaza zam hazırlığı
Kış gelmeden cepler yanacak! BOTAŞ'tan doğal gaza zam hazırlığı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 18'i belediye çalışanı 30 kişiye gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 18'i belediye çalışanı 30 kişiye gözaltı
Hadise konserde yine gözyaşlarına hakim olamadı! Mehmet Dinçerler ise geri döndü!
Hadise konserde yine gözyaşlarına hakim olamadı! Mehmet Dinçerler ise geri döndü!
Bakanlık açıkladı işte yeni sosyal yardım paketi! Doğalgaz ve elektrik fatura desteği kaç lira oldu
Bakanlık açıkladı işte yeni sosyal yardım paketi! Doğalgaz ve elektrik fatura desteği kaç lira oldu
Cem Küçük: PKK’yı bu saatten sonra kimse kurtaramaz
Cem Küçük: PKK’yı bu saatten sonra kimse kurtaramaz
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Grip aşıları erişime açıldı isteyen aşı yaptırabiliyor mu?
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Grip aşıları erişime açıldı isteyen aşı yaptırabiliyor mu?