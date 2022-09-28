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PKK'nın 'Kırmızı Listesi'ne bir çizik daha! MİT Halep'te bulup etkisiz hale getirdi

PKK'nın 'Kırmızı Listesi'ne bir çizik daha! MİT Halep'te bulup etkisiz hale getirdi

Türkiye'nin 'Kırmızı Kategori'de aradığı PKK'lı terörist Sabah Oğur, MİT tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bulup etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Mersin'deki saldırının ardından Halep'te PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi. PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı sözde Komalen Ciwan Koordinasyonu diye adlandırılan Gençlik Topluluğu'nun yönetiminde yer alan, aynı zamanda Ateşin Çocukları İnisiyatifi sorumlularından olan ve İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategoride bulunan Şilan Emgihan kod adlı Sabah Oğur, Suriye Halep'te etkisiz hale getirildi.

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