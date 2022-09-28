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Ardahan fena sallanıyor! Yeni deprem oldu AFAD şiddetini açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ardahan fena sallanıyor! Yeni deprem oldu AFAD şiddetini açıkladı

ARDAHAN'da yeni deprem oldu. Dün akşam üstü 5.0 şiddetindeki depremle sallanan kentte yeni deprem oldu. AFAD saat 02.01'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

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Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.01'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD saat 20.30'a kadar 29 artçı deprem kaydetti

AFAD, Göle'de saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 20.30 itibarıyla biri 4 olmak üzere toplam 29 artçı deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yaralılar var

Depremin etkili olduğu bölgelerden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 60 ihbarın ulaştığı bilgisini de paylaşan AFAD, 2 evin duvarının çöktüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

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