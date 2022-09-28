BIST 3.266
DOLAR 18,46
EURO 17,66
ALTIN 964,27
HABER /  SPOR

Uluslar Ligi’nde yarı finalistler belli oldu

Uluslar Ligi’nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi’nde 2022-2023 sezonunun grup maçları tamamlanırken, yarı finalistler de belli oldu. Uluslar A Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İtalya, Hollanda ve İspanya turnuvanın yarı finalinde mücadele edecek.

Abone ol

Haziran ayında başlayan ve 25-27 Eylül tarihleri arasında son maçları oynanan UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmaları sona erdi. İlk sırayı alan takımlar, bir sonraki Uluslar Ligi’nde bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanırken, A Ligi’nde 4 grup birincisi şampiyonanın yarı finalinde boy gösterecek.

Finaller 14-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. A Milli Futbol Takımı, C Ligi 1. Grup’ta mücadele ederken 6 maçta topladığı 13 puanla yeniden B Ligi’ne yükseldi. Son dünya şampiyonu Fransa ve İngiltere aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekti.

Hırvatlar finallere adını yazdırdı
Uluslar A Ligi 1. Grupta Hırvatistan, kötü başladığı turnuvada son 4 maçını kazanarak 13 puan topladı ve lider bitirdi. Son dünya şampiyonu Fransa’yı 2 maçta da yenen Danimarka oynadığı futbolla dikkat çekerken 12 puanla ikinci sırada yer aldı. Fransızlar 5 puanda kalırken, B Ligi’ne düşen ülke 4 puanlı Avusturya oldu.

Macaristan’ı deviren İtalya lider bitirdi
Uluslar Ligi’nde güçlü rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çeken Macaristan son haftaya lider girdiği grubu 10 puanla 2. sırada bitirdi. Deplasmanda Macarlar’ı 2-0 deviren İtalya topladığı 11 puanla finallere gitme başarısı gösterdi. Almanya grubu 7 puanda 3. tamamlarken, İngiltere 6 maçta yalnızca 3 puan alabildi. İngilizler, son sırada yer alarak B Ligi’ne düştü.

İspanya bileti aldı
Turnuvanın ilk şampiyonu Portekiz, son haftaya lider girdiği grupta final şansını İspanya'ya kaptırdı. Portekiz'i deplasmanda 1-0 yenen İspanyollar son 4'e adını yazdırdı. 2. Grupta B Ligi'ne düşen takım ise 6 maçta 4 puan alan Çekya oldu.

Hollanda namağlup lider
Uluslar A Ligi 4. Grup’ta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla finallere gitme hakkı elde eden Hollanda, 4 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Bu grupta Belçika 10, Polonya ise 7 puanda kalırken, Galler 1 puanla B Ligi’ne düştü.

Üst lige adını yazdıran ekipler de belli oldu
Uluslar B Ligi 1. Grup’ta İskoçya topladığı 13 puanla lider olurken bir sonraki turnuvada A Ligi’nde mücadele edecek. 2. Grup’ta Rusya’nın FIFA tarafından men edilmesinden dolayı İsrail, İzlanda ve Arnavutluk 4’er maç yaptı. 8 puan toplayan İsrail bir üst lige adını yazdırırken, 3. Grup’ta liderlik 11 puanlı Bosna Hersek’in oldu. B Ligi 4. Grup’ta ise liderlik son maça taşındı. Norveç’i deplasmanda 2-0 mağlup eden Sırbistan rakibini sıralamada geçerek üst lige yükselme başarısı gösterdi. 4 puanda kalan İsveç ise C Ligi’ne düşen takım oldu.
A Milli Takım’ın yer aldığı Uluslar C Ligi 1. Grup’ta ay-yıldızlılar, 13 puan toplayarak B Ligi’ne yükseldi. Diğer gruplarda ise üst lige yükselen takımlar, Yunanistan, Kazakistan ve Gürcistan oldu. D Ligi’nde ise Letonya ve Estonya gruplarını lider tamamlayarak üst lige adını yazdırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin uluslararası diplomatik başarılarının yankıları devam ediyor
Türkiye'nin uluslararası diplomatik başarılarının yankıları devam ediyor
Meral Akşener: İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey olsun biz varız
Meral Akşener: İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey olsun biz varız
MSB acı haberi duyurdu: İş kazasında 1 asker şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu: İş kazasında 1 asker şehit oldu!
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! "Uyum biraz zaman alır..."
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! "Uyum biraz zaman alır..."
Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti
Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti
İsmail Küçükkaya ne yaptın sen Halk TV'de neler oluyor?
İsmail Küçükkaya ne yaptın sen Halk TV'de neler oluyor?
Elon Musk, ilk defa Forbes 400'ün en zengini oldu
Elon Musk, ilk defa Forbes 400'ün en zengini oldu
Fed Başkanı Powell'dan kripto para açıklaması
Fed Başkanı Powell'dan kripto para açıklaması
Donbas'ta Rusya'ya katılım referandumu sona erdi
Donbas'ta Rusya'ya katılım referandumu sona erdi
Hayatı zehir eden, rutinlerin dışına çıkarmayan kabus: Neofobi yani yenilik korkusu
Hayatı zehir eden, rutinlerin dışına çıkarmayan kabus: Neofobi yani yenilik korkusu