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İsmail Küçükkaya ne yaptın sen Halk TV'de neler oluyor?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, oldukça sansasyonel bir hamle olan İsmail Küçükkaya'nın Halk Tv'ye transferini ve bu transferin ardından kanalın yayın politikasının nasıl değişime uğradığını yorumladı.

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İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılarak Halk TV'ye transfer olması sonrası Halk TV'de garip şeyler olmaya başladı. İstifalar peş peşe gelirken Halk TV'nin HDP ve PKK aşkı iyice pekişti. FETÖ'cü olduğu tescilli solcu Gökçe Fırat'ın kitabının tanıtımının yapılması tepkilere neden oldu.

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye transferi proje mi?

Peki Halk TV'de neler oluyor? Öcalan'a sayın demeler, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaretler havada uçuşurken. 2023 seçimlerini Tayyip Erdoğan kazanırsa Halk TV satılacak mı? İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye transferi proje mi? sorularını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında cevapladı.

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