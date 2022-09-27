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Nedim Şener iddiayı yalanladı: Rezaleti benim üzerimden aklayamaz

Nedim Şener iddiayı yalanladı: Rezaleti benim üzerimden aklayamaz

Mersin saldırısında öldürülen teröristin 11 yıl önce hazırlanan Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda adı geçmesini değerlendiren Özgür Özel, "11 yıl sonra terörist olacağını nereden bilebilirim" demişti. Rapor konusunda Nedim Şener'le görüşüldüğünü de belirten Özgür Özel'e cevap gecikmedi.

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Mersin, dün gece hain teröristlerin saldırısı ile sarsıldı. Mezitli ilçesindeki polisevine, PKK'lı 2 kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 polis memuru şehit olurken başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Terörist CHP'nin raporunda

Ercan'ın, CHP'nin hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı belirlendi. CHP'ye yönelik büyük tepkiye neden olan bu durumu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Özel, raporda yer alan isimlerden kendi partilerinde de olmak üzere milletvekilleri çıktığını ve halen mesleğini devam ettirmekte olan onlarca gazeteciye yer verildiğini belirtti. Söz konusu rapor konusunda Nedim Şener'le de görüşüldüğünün söylenmesi üzerine Şener'den cevap geldi.

Nedim Şener yalanladı

''Özgür Özel, bu rapor konusunda benimle görüşüldüğünü söylemiş, yalan. Raporun hazırlık tarihi 2012 Aralık-2013 Ocak. Ben 12 Mart 2012’de tahliye olmuştum. Ne içeride ne çıkınca rapor konusunda kimse benimle görüşmedi. Rezaleti benim üzerimden aklayamaz''

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