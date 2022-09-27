Baş ağrısı kabusunuz olmasın! Migreni tetikleyen bu yiyeceklerden kaçın

Migren, başladığı zaman insanı hayattan soğutan en büyük sağlık sorunlarının ilk sırasında yer alıyor. Bu tür baş ağrılarını tetikleyen birçok faktör bulunurken bunlardan en az bilineni yediğimiz yiyecekler.

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Elimizden geldiğince hayatımız boyunca sağlıklı gıdalar tüketmeye gayret etsek de, bu gıdalar miktarı artırdıkça vücudumuzda belli başlı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sağlık sorunlarının başında kuşkusuz baş ağrısı geliyor.

Peki baş ağrısı sorununu azaltmak için hangi gıdaların tüketimine dikkat edilmeli? İşte baş ağrısına sebep olan yiyeceklerin listesi...

Rafine şeker

Ham şeker beyaz küp şekere dönüştürülürken birçok işlemden geçer. Şeker kamışı lifleri, toprak kalıntıları ve bakterilerden arındırmak için yıkama, kaynatma, filtreleme ve kurutma gibi işlemler uygulanır. Sonrasında tekrar beyazlatma işlemini başlar. Ancak bu işlemler sırasında şekerin içindeki vitamin, mineral ve proteinler bir miktar azalır. Hatta kansere sebep olabilir.

Rafine şeker bağışıklık sistemini etkileyerek baş ağrısına ve migrene sebep olur. Baş ağrısının nedeni beyindeki oksijen seviyesinin düşmesidir. Rafine şeker kandaki glükoz seviyesini aniden yükselterek dengesizliğe sebep olur. Alternatif olarak esmer şeker ya da bal tüketebilirsiniz.

Soya sosu

Soya sosu: Fermente edilmiş soya fasulyesinden yapılan soya sosu içerdiği tuz miktarı nedeniyle baş ağrısına sebep olur.

Kırmızı et

Yüksek tansiyonu tetiklemeye uygun olan kırmızı et tansiyona bağlı baş ağrısına neden olabilir.

Yapay tatlandırıcılar

Binlerce farklı gıdada bulunan yapay bir tatlandırıcı olan aspartam bilinen en güçlü baş ağrısı tetikleyici maddeler arasında yer alır.

Kafein

Doğru ölçüde kafein baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olurken, yanlış ve aşırı kafein tüketimi baş ağrısını arttıracaktır.

Çok tuzlu zeytinler

Aşırı tuzlu zeytin tüketmek vücutta dehidrasyona (sıvı kaybına) neden olabileceğinden baş ağrısına vesile olur.

Çikolata

Çikolata içerisindeki kafein, feniletilamin gibi tetikleyicilerden dolayı baş ağrısına neden olabilir. Ancak saf bitter çikolata buna dahil değil. Hatta tam tersine baş ağrısını geçiren yiyecekler arasında bitter çikolata bulunur.

Eskimiş peynirler

Bekletilmiş peynirlerdeki tiramin oranı oldukça yüksektir. Baş ağrısını tetikleyen bir aminoasit olan tiramin açısından zengin olan eski kaşar, cheddar, parmesan vb. peynirler bu sebeple ölçülü tüketilmelidir.

İşlenmiş et

Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerine koruyucu olarak eklenen nitrit ve nitratlar kan damarlarını açıp, migren ataklarını tetikleyebilir.

Çin yemekleri ve fast foodlar

Çin yemekleri “Monosodium Glutamate” adı verilen amino asit içerir. Diğer tatları dengelemek için kullanılan bu maddeye gıda güvenliği kurumları onay vermiştir. Kısaca MSG adı verilen bu madde hamburger, pizza, kızarmış tavuk, kızarmış patates gibi Fastfood'larda da kullanılır. Ne ver ki, MSG içeren gıdalar, diatbet ve obezite riskini arttırır, tansiyonu yükseltir ve baş ağrısına neden olur. Doktorlar, MSG içerikli gıdalardan tamamen uzak durmanızı tavsiye ediyor.

Enerji içecekleri

Enerji içecekleri kafein başta olmak üzere bağımlılık yapan maddeler içerir. Yapay tatlandırıcılar ve amino asitler de enerji içeceklerinde buolca bulunur. Yapay tatlandırıcıların baş ağrısına neden olduğunu söylemiştik.

Enerji içeceklerinde bol miktarda kimyasal madde de bulunur. Enerji içecekleri kalp çarpıntısına, yüksek tansiyona ve akıl kaybına yol açabilir. Bağımlılık yapar, bırakması zordur. Genç kuşak arasında moda hale gelen enerji içecekleri baş ağrısının temel sebeplerinden biridir.

Yer fıstığı ve kabak çekirdeği

Yer Fıstığı ve Kabak Çekirdeği: Bilimsel araştırmalara göre yer fıstığı ve kabak çekirdeği bazı insanlarda baş ağrısına neden olabiliyor. Bunun nedeni “Tyramine” maddesi...

Fıstık ve çekirdek zaman geçirmek üzere yenilen gıdalardandır. Farkına varmadan fazla miktarda yediğinizde baş ağrısına neden olabilirler. Bu gıdalara karşı alerjiniz olup olmadığını kontrol edin, ve yediğinizde başınızın ağrıdığını fark ederseniz onlardan uzak durun.