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Sivas'ta halk otobüsü önüne kattığını sürükledi! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivas'ta halk otobüsü önüne kattığını sürükledi! Yaralılar var

SİVAS'ta kontrolden çıkan halk otobüsü bir büfeye çarptıktan sonra önüne kattığı 4 aracı sürükledi. Kazada 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken otobüs seyir halindeyken şoförün kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Hikmetışık Caddesi'nde meydana geldi. Ö.O. sevk ve idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü kontrolden çıkarak önce Dikilitaş mevkiinde bulunan bir büfeye çarptı, ardından 4 aracı önüne katıp sürükledi.

Ajanslarda yer alan bilgiye göre, şoför seyir esnasında kalp krizi geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Sıkışan otobüs sürücüsü bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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