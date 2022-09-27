Sivas'ta halk otobüsü önüne kattığını sürükledi! Yaralılar var
SİVAS'ta kontrolden çıkan halk otobüsü bir büfeye çarptıktan sonra önüne kattığı 4 aracı sürükledi. Kazada 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken otobüs seyir halindeyken şoförün kalp krizi geçirdiği ifade edildi.Abone ol
Edinilen bilgiye göre kaza, Hikmetışık Caddesi'nde meydana geldi. Ö.O. sevk ve idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü kontrolden çıkarak önce Dikilitaş mevkiinde bulunan bir büfeye çarptı, ardından 4 aracı önüne katıp sürükledi.
Ajanslarda yer alan bilgiye göre, şoför seyir esnasında kalp krizi geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Sıkışan otobüs sürücüsü bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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