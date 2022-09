Soğuk havalar gelmişken cilt bakımınızı ihmal etmeyin! Soğuk hava için etkili cilt bakım tüyoları

Yazın bitmesinin ardından soğuk havalar kendini göstermeye başladı. Bu mevsim değişikliğinde cilt bakımınızı aman ihmal etmeyin. Soğuk havalarda cildinize uygulayabileceğiniz en etkili cilt bakım tüyolarını sizler için derledik. Gelin soğuk havalardan en etkili cilt bakım tüyolarına birlikte bakalım...

Yaz aylarının sona ermesi, kış aylarının yaklaşması ve havaların gitgide soğuması ile birlikte cildiniz daha çok neme ihtiyaç duyar. Soğuk hava cildi oldukça kurutur. İyi bakılmayan ciltlerde pul pul dökülmeler, kızarıklık ve tahriş gibi can sıkıcı cilt sorunları ortaya çıkabilir. Bundan dolayı da soğuk havalarda mutlaka cildi güçlendirecek bakım uygulamalarına yönelmek gerekir. Soğuk havalarda cilt bakımı yapabilmeniz için en etkili yöntem önerilerini sizler için hazırladık. İşte ayrıntılar...

Cilde nem depolayın

Kış aylarıyla birlikte cildiniz daha çok neme ihtiyaç duyar ve daha çok nemlendirmeniz gerekebilir. Çünkü soğuk havalar cildin daha fazla kurumasına yol açar. Kuru cilt gerginlik ve rahatsızlık hissi verir. Ayrıca birçok can sıkıcı cilt problemini beraberinde getirir. Bu nedenden ötürü her gün cildinizi temizledikten sonra cilt tipinize uygun bir nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin. Gece uyumadan önce yoğun ve onarıcı nemlendirici kremlerden mutlaka faydalanın.

Her gün bol su tüketin

Cilde doğal yollardan nem depolamak için bol bol su içmeniz gerekir. Su içerek cildin elastikiyetini artırabilirsiniz. Bununla beraber, cildin nem dengesini koruyabilirsiniz. Bol su içmek ayrıca kaşıntı, akne ve diğer cilt rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Cildinizi beslemeye büyük bir oranda destek olan suyu her gün 8-10 bardak içebilirsiniz.

C vitamini takviyesi alın

C vitamini serumu cildinizi nemlendiren ve cildi hasardan koruyan güçlü bir antioksidan görevi görür. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte cilt bakım rutinine C vitamini içeren serumların ve ürünlerin dahil edilmesi gerekir. C vitamini cilde nem depolar ve cildi güçlendirir. Cilt lekelerini açarak cilt tonunu eşirler. Cildin daha aydınlık görünmesine yardımcı olur.

Güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin

Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak ve erken yaşlanmayı önlemek için güneş kremini her mevsimde düzenli olarak kullanmanız gerekir. Ancak genellikle kış aylarında güneş kremi sürmek ihmal edilir. Oysa güneş kremlerini her mevsim kullanmak gerekir. Cildinize en uygun güneş kremini kışın da dışarı çıkmadan önce cildinize uygulayın. Güneş koruyucu kremini her 2 saatte 1 yeniden sürün.