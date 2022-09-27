Arka Sokaklar'a bomba transfer! Deli Yürek'in efsane ismi diziye dahil oldu: Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Kanal D ekranlarında 16 sezondur yayınlanan ve reyting rekorları kıran efsane dizi Arka Sokaklar'da Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un ayrılığının arından Deli Yürek dizisinin efsane ismi dahil oldu. Sürpriz bir karakterle dizi setlerine dönecek usta oyuncunun son hali ise merak konusu oldu.

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Kanal D'nin uzun soluklu dizileri arasında yerini alan Arka Sokaklar'da rol alan ve Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un ayrılığının arından dizinin hayranlarına sevindiren haber geldi. Baş rollerinde Zafer Ergin, İlker İnan oğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosu ise giderek genişliyor.

Deli Yürek'in efsane ismi diziye dahil oldu!

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da flaş bir gelişme yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Arka Sokaklar, 16 sezondur seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Mesut karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un ayrılığının ardından "Deli Yürek" dizisinde 5 sezon boyunca Yılmaz karakteriyle hafızalara kazınan Yılmaz Tüzün, dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Usta oyuncu sürpriz bir karakterle dizi setlerine dönecek.

Yılmaz Tüzün'ün son hali merak konusu oldu

Bir döneme damga vuran Deli Yürek'te rol alan ve Yılmaz karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen usta oyuncu Yılmaz Tüzün, Arka Sokaklar dizisi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sürpriz bir karakterle dizi setlerine dönecek olan Tüzün'ün son hali ise merak konusu oldu.

İşte Yılmaz Tüzün'ün son hali;

Yılmaz Tüzün kimdir, nereli ve kaç yaşında?



Usta oyuncu Yılmaz Tüzün, 6 Kasım 1967 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Halkla İlişkiler Bölümü’nde okuduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.

Bornova Belediyesi Tiyatrosu’nda oyunculuk yanı sıra eğitmen ve yönetmen olarak da çalışan Tüzün, 1988 ve 2000 yılları aralığında Yaşar Holding Pınar Süt Çocuk Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmenlik görevini üstlenmiştir. Ayrıca Almanya’da “Çocuk Tiyatrosunda Pedagoji”, Avustralya’da da “Tiyatro Seminerleri” çalışmalarına katılan başarılı oyuncu, Atatürk Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde de ders vermiştir.

Sanat hayatına 1984 yılında başlayan Yılmaz Tüzün, Deli Yürek, Reyting Hamdi, Beş Belası, Keçiboynuzu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Sıcak Saatler, Eylül Fırtınası, Yaralı, Toprağa Kan Düştü, Bir Çift Çizme, Namus gibi birçok projede yer almıştır. 5 sezon boyunca Deli Yürek dizisinde Yılmaz karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu 2007 yılından bu yana da İzmir ve İstanbul’da sanat hayatına devam ediyor.