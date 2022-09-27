Alman büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı! Kubicki'nin 'Erdoğan' sözlerine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleriyle ilgili “İfadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz. Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur” dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili soruya yazılı cevap verdi.

"Hakaretamiz ifadeler"

Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınadıklarını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Siyasi ahlaktan tamamen yoksun"

"Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz. Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur.

Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

Alman Büyükelçinin yüzüne söylendi

Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir.”