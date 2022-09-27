BIST 3.304
DOLAR 18,48
EURO 17,84
ALTIN 972,82
HABER /  GÜNCEL

Alman büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı! Kubicki'nin 'Erdoğan' sözlerine sert tepki

Alman büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı! Kubicki'nin 'Erdoğan' sözlerine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleriyle ilgili “İfadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz. Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur” dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili soruya yazılı cevap verdi.

"Hakaretamiz ifadeler"

Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınadıklarını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Siyasi ahlaktan tamamen yoksun"

"Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz. Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur.

Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

Alman Büyükelçinin yüzüne söylendi

Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir.”

ÖNCEKİ HABERLER
79 tanker peş peşe ABD suçüstü yakalandı! Suriye'nin petrolünü PKK'lı teröristlerle Irak'a kaçırıyor
79 tanker peş peşe ABD suçüstü yakalandı! Suriye'nin petrolünü PKK'lı teröristlerle Irak'a kaçırıyor
İlk buluşmanın berbat geçmesini istemiyorsanız bunları sakın yapmayın!
İlk buluşmanın berbat geçmesini istemiyorsanız bunları sakın yapmayın!
Emekli amiral Semih Çetin: Okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var
Emekli amiral Semih Çetin: Okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var
Yapacağınız bu 4 şey ile psikolojiniz sapasağlam olacak!
Yapacağınız bu 4 şey ile psikolojiniz sapasağlam olacak!
Yeni aldığınız kıyafetten neden bir parça kumaş çıkar merak ettiniz mi?
Yeni aldığınız kıyafetten neden bir parça kumaş çıkar merak ettiniz mi?
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satacak KDV'den muaf yüzde 25 peşinat
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satacak KDV'den muaf yüzde 25 peşinat
Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı, takipçilerini mest oldu: 'Sen insansan biz neyiz bilmiyorum'
Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı, takipçilerini mest oldu: 'Sen insansan biz neyiz bilmiyorum'
Mersin'de polis memurunu şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP raporunda gazeteci çıktı
Mersin'de polis memurunu şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP raporunda gazeteci çıktı
Böyle bir brownie tarifi görmediniz! Beyaz çikolatalı brownie tarifini deneyince müptelası olacaksınız
Böyle bir brownie tarifi görmediniz! Beyaz çikolatalı brownie tarifini deneyince müptelası olacaksınız
Demirtaş'tan Mersin'de 1 polisin şehit edildiği 2 teröristin öldüğü saldırıyla ilgili açıklama
Demirtaş'tan Mersin'de 1 polisin şehit edildiği 2 teröristin öldüğü saldırıyla ilgili açıklama