Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı, takipçilerini mest oldu: 'Sen insansan biz neyiz bilmiyorum'

Geçtiğimiz günlerde 'Onlyfans' hakkında yaptığı açıklama ağızları açık bırakan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelme devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça sık kullanan güzel şarkıcı cüretkar pozlarıyla Instagram hesabında takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

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Son dönemde Instagram hesabında paylaştığı cesur pozları, fit vucüdu, duru güzelliği ile gündeme gelen Ebru Polat yine yaptı yapacağını. Her paylaşımı ile sosyal medyayı sallayan güzel isim bu kez derin göğüs dekolteli ve kasığından yırtmaçlı pozunu paylaştı.

Yırtmaçlı elbisesiyle adeta şov yaptı

Sosyal medya hesabı Instagramı oldukça sık kullanan ve sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü şarkcı Ebru Polat gündeme gelmeye devam ediyor. Her fırsatta cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başaran 39 yaşındaki güzel isim son olarak yırtmaçlı elbisesiyle adeta şov yaptı.

Polat'ın paylaşımı yürekleri hoplatırken kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü şarkıcının takipçileri paylaşım karşısında mest olurken, "Sen insansan biz neyiz bilmiyorum", Muhteşem", "Harika", "İçinde gizli hazine gibisin" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Ebru Polat'ın yürek yakan o paylaşımı;

Onlyfans paylaşımı olay olmuştu

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran ünlü şarkıcı Ebru Polat yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen itirafları Instagram hesabından paylaşan Polat, herkesi ters köşe yapmıştı.

"Onlyfans'ta ne kadar ileri gidebileceksin?"

Çoğu ünlünün son dönemde müstehcen pozlarını paylaştığı ve para kazandığı Onlyfans'a Ebru Polat'ta girdi. Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Polat, Onlyfans ile ilgili özel nedenleri açıkladı. Bir takipçisinin "Onlyfans'ta ne kadar ileri gidebileceksin?" sorusuna flaş bir cevap veren ünlü isim, "Pek fazla ileri gidemem diyordum ama çoluklu çocuklu ünlü isimlerin bile kendilerini göstermek, dikkat çekebilmek için tanga videolarını gördükten sonra insana bir cesaret gelmiyor değil yani" ifadelerini kullanması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Ebru Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sosyal medyada yaptığı açıklama ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Ebru Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü şarkıcıyla ilgili öne çıkan bazı bilgiler...

30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Ebru Polat, genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2005 yılında eğitimi başarıyla tamamlayan Polat bir süre avukatlık yapmıştır.

İlk albümünü Çetin Ceviz'i 2007 yılında yayınlayan ünlü isim kariyerine müzik ile devam etmek için avukatlığı bırakarak Londra’ya gitmiştir. Burada bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi almıştır.