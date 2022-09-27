İlk buluşmanın berbat geçmesini istemiyorsanız bunları sakın yapmayın!

Yeni biriyle tanıştığınızda ilk defa buluşacağınız zaman içinizi bir heyecan kaplar. İlk dakikadan son dakikaya kadar her şeyin yolunda gitmesini ve kusursuz olmasını istersiniz. Ama bazı davranışlar vardır ki, yaptığınız durumda ilk buluşmanızı berbat edebilir. İşte ilk buluşmada asla yapmamanız gerekenleri sizler için derledik...

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İlk buluşmanın nasıl geçtiği, ilişkinizin kaderini belirler. İlk izlenim, bir ilişkiye girmeden önce edinebileceğiniz ve karşıya geçirebileceğiniz en önemli şeydir. Bundan dolayı davranışlarınıza ve konuşmalarınıza çok dikkat etmeniz gerekir. Hoşlandığınız kişinin hemen yanınızdan uzaklaşmasını istemiyorsanız bu hareketlerden mutlaka uzak durun. İlk buluşmada yapılmaması gereken davranışlara gelin birlikte bakalım...

İş konuşmak

İş hayatınızı çok seviyor ya da çok çalışıyor olabilirsiniz. Fakat flörtünüzle daha ilk buluşmanızda iş hayatınla ilgili gereksiz şeyleri karşı tarafa anlatmak karşı tarafı sıkabilir ve ilişkinin gidişatını olumsuz etkileyebilir. Sürekli yaptığınız işten bahsetmek buluşmanın amacının üzerini örter. Çünkü ilk buluşmalarda birbirinizi tanımaya çalışmanız gerekir. İş hayatınız şu durumda karşı tarafı çok fazla ilgilendirmez.

Eski ilişkiler

İlk buluşmada asla yapılmaması gereken davranışlardan biri de eski sevgiliniz hakkında konuşmamaktır. Geçmişte yaşadığınız ilişkilerden iyi ya da kötü bir şekilde bahsetmeniz karşı tarafın sizi farklı tanımasına yol açabilir. İlk buluşmaya gelen bir kişi eski sevgilinizi dinlemeye gelmez. Eski sevgilinizi anlattıktan sonra ilk buluşmanız son buluşmaya dönüşebilir. Bu sebeple sakın eski ilişkilerinizden bahsetmeyin. Ayrıca flörtünüze eski ilişkilerini de sormayın.

Kaba davranışlar

İlk buluşmada herkes, birbirinin etrafta bulunan insanlarla olan iletişimine çok dikkat eder. Buluştuğunuz mekandaki insanlara kaba ve kötü davranıyorsanız bu karşı tarafın anıdna sizden uzaklaşmasına neden olabilir. İlk buluşmalarda ve hatta ilişkiniz boyunca her zaman kibar ve nazik olmanız gerekir.

Sürekli kendini övmek

Kendinizi çok seviyor ve çok değer veriyor olabilirsiniz. Ancak ilk buluşmalarda sürekli kendinizden bahsediyorsanız ve karşı tarafa konuşmak için fırsat vermiyorsanız buluşmanız sıkıcı bir hale gelebilir. Sizin kişisel özelliklerinizden sürekli bahsetmeniz ve kendinizi övmeniz karşı tarafı oldukça rahatsız edebilir. Bu sebeple ilk buluşmalarda kendinizden kısa ve öz bahsetmeniz gerekir. Kendini öven insanları kimse sevmez. Eğer övülecek özellikleriniz varsa, bu durumu karşınızdakinin fark edip söylemesini bekleyin. Emin olun ki bu çok etkileyici olacaktır.