Emekli amiral Semih Çetin: Okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var

Emekli amiral Semih Çetin, “Kahvede okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var. Düşünsenize manşetleri. Türkiye bir gecede 15 Yunan adasını işgal etti. Hükümet düşer” ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran hamleleri gündemdeki yerini koruyor. Gayri askeri statüdeki Sisam ve Midilli adasına ABD zıhlı araçlarını sevk eden Yunanistan bir kez daha tepkilerine üzerine çekti.

FETÖ kumpası Balyoz davası mağdurlarından emekli amiral Semih Çetin, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasıyla ilgili gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı.

"Toprak kaybeden taraf Yunanistan olur"

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Semih Çetin, “Yunanistan bağımsızlığını kazandığı günden bugüne tek kurşun atmadan şu anki siyasi haritasına kavuşmuştur. Ancak artık deniz bitti. Yunanistan'ın alacağı hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye sırtını duvara dayamıştır. Bundan sonra çıkabilecek bir savaşta toprak kaybeden Yunanistan olur” dedi.

"Ege'de 3000 Yunan Adası var"

Çetin'in paylaşımı şöyle:

"Yunanistan'la çıkacak bir krizde ABD ve AB Yunanistan'ın yanında yer alacaktır. Ancak kucağında değil. Hiçbirinin Türkiye ile sıcak çatışmayı göze alacağını düşünmüyorum. Bu nedenle ulusal çıkarlarımızı korumada kararlı olmak gerekir.

Ege'de 3000 Yunan Adası var. Hepsini koruyamaz. Sakız, Limni, Midilli ile neden uğraşalım. Kahvede okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var. Düşünsenize manşetleri. Türkiye bir gecede 15 Yunan adasını işgal etti. Hükümet düşer

Yunanistan bağımsızlığını kazandığı günden bugüne tek kurşun atmadan şu anki siyasi haritasına kavuşmuştur.Ancak artık deniz bitti. Yunanistan'ın alacağı hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye sırtını duvara dayamıştır. Bundan sonra çıkabilecek bir savaşta toprak kaybeden Yunanistan olur.

Kıbrıs konusu bizim için ANNAN Planı ile kapanmıştır. Artık Annan Planı gibi Ada'yı kısa sürede Rum hakimiyetine sokacak paçavraları tartışmak bile büyük hata olur.İki tam bağımsız ve eşit kurucu devletten oluşan Konfederasyon dışında çözüm kabul edilemez. Edeni tarih affetmez"