Yapacağınız bu 4 şey ile psikolojiniz sapasağlam olacak!

Psikoloji insan sağlığı için oldukça önemli bir konu. Gün içerisinde yaşadığımız stres, sıkıntı gibi durumlar, psikolojimizi olumsuz anlamda etkileyerek olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Peki daha sağlam bir psikoloji için neler yapılmalı?

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Sağlık sorunları, iş ya da eğitimle alakalı endişeler, duygusal olarak yıpratıcı olaylar... İnsanlar, psikolojisini olumsuz etkileyecek pek çok sorunla karşılaşıyor. Hayat devam ettiği sürece de bu durum her zaman böyle olacak.

Yaşanan bazı olaylar kolaylıkla aşılıyor olsa da zaman zaman duygusal olarak etkisini sürdürdüğü de oluyor.

Tüm bunlar ardından ise yıpranan bir psikoloji kalıyor.

Peki hayatta karşılaştığımız tatsız olaylara rağmen psikolojimizi nasıl daha sağlam tutacağız? İşte oldukça sağlam bir psikolojiye sahip olmak için kolay ama etkili 4 yöntem...

Derin nefes

Sabah kalktığınızda derin bir nefes alın ve 5 dakika bile olsa kendinizle ilgili konuları düşünmek için zaman ayırın.

"Bugünkü sorumluluklarımı yerine getirebilirim, elimden geleni yapıyorum" ya da "Bugün nasıl hissediyorum, gerçekten istediğim ne?" diye kendinize sorular sorabilirsiniz.

Olumsuz düşüncelerden uzaklaşın

Sizi mutlu eden şeylerle meşgul olun, size iyi gelen kişilerle görüşün. Kısa bir süre için bile olsa sizi olumsuz duygulardan uzaklaştıracak şeylerle ilgilenirseniz, çok daha iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz.

Yapılan çalışmalar, sosyal medyanın insan psikolojisi üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olduğunu ortaya koymuştur. Sosyal medyada fazla vakit geçiren kişiler, daha çok kaygı ve strese sahip oluyorlar. Bu sebeple bir süreliğine de olsa sosyal medya kullanımınıza ara verebilirsiniz.

Sınırınızı çizin

Sizi mutlu eden ve mutsuz eden şeyleri aklınıza getirin ve yaşamınızda buna göre bir sınır çizin.

Sizi kötü hissettiren şeylere vakit harcamak, psikolojinizi daha fazla yıpratmaktan başka bir şeye sebep olmayacaktır. Bu sebeple sınırlarınız doğrultusunda hareket edin ve önceliği her zaman kendinize verin.

Psikolojiyi bozan etkenler

İnsan psikolojisini bozan birçok farklı etken bulunuyor. Bunlardan bazıları dış etkenlerden dolayı oluşurken, bazıları ise tamamen kendi içimizden gelen sorunlar sebebiyle ortaya çıkıyor. İşte psikolojimizi bozan başlıca etkenler...