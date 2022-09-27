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Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya ağır darbe

Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya ağır darbe

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine ilişkin son dakika gelişmesini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." denildi.

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