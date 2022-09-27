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A101'le ilgili şok suçlamalar! Son kullanma tarihi geçen ürünler etiketi çıkarılıp işçilere zorla sattırılıyor

A101'le ilgili şok suçlamalar! Son kullanma tarihi geçen ürünler etiketi çıkarılıp işçilere zorla sattırılıyor

A101 marketler zinciriyle ilgili skandallalar bir yenisi eklendi. Mağaza-Market-Sen, A101 mağazalarında, son kullanma tarihi geçen tavuk paketlerinin üzerindeki etiketlerin silindiğini ve şoklanarak bu ürünlerin tekrar satışa çıkarıldığını öne sürdü. İtiraz eden çalışanların da bu sahtekarlığa zorla ortak edildiği iddia edildi.

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Mağaza Market-Sen, A101 mağazalarında son kullanma tarihi geçen ürünlerin çalışanlara zorla sattırıldığını açıkladı. Sendika tarafından Twitter'da paylaşılan videoda, A101 marketlerde bozuk sütlerin bölge sorumluları tarafından kasadan geçirildiği ve son kullanma tarihi geçen tavuk paketlerinin üzerindeki etiketlerin silinip ürünlerin şoklanarak satışa çıkarıldığını açıkladı. Mağaza Market-Sen A101 Koordinasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle;

Çekilen görüntüler paylaşıldı

A101’in bozuk ürün rezilliğini bakanlık seyrediyor biz seyretmeyiz!

A101’in son kullanma tarihi geçen ürünleri zorla sattırma politikası hâlâ devam ediyor. Mağaza Market-Sen üyeleri, bu rezilliğe son vermek için çektiği görüntüleri sendikasına ulaştırdı.

Çöpe giden sütlerin parası işçiden kesiliyor

Gelen görüntülerde bir değil üç skandal var. Birincisi; bozuk sütler bölge sorumlusu tarafından kasadan geçirtiliyor. Bu ürünler “çöpe gidiyor” ama parasını A101 işçileri ödüyor.

İkincisi; bozuk, patlamış, satılamayacak ürünler fire olarak yazdırılmadan çöpe attırılıyor. Envanter sayımında çıkan bu açıkları A101 işçileri ödüyor.

Bozuk tavukların etiketi siliniyor

Üçüncüsü; bozuk tavukların son kullanma tarihi siliniyor. Şoklanarak satışa sunuluyor.

A101 patronları her zararını işçinin sırtına yüklüyor. Bozuk ürünleri sahtekârlıkla satma suçuna işçileri de ortak etmeye çalışıyor. İşçiler ne patronların ne de bu suçun ortağı olmayacak. İşte Mağaza Market-Sen üyeleri bu rezilliği bir kez daha ortaya çıkarıyor.

Kurtlanmış yumurtalar tezgahta duruyor

Geçen hafta da A101 zincir market müşterisi, mağazadaki yumurtaların kurtlandığını görüntüledi. Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü. 

Çalışma Bakanlığı da Tarım ve Orman Bakanlığı da tüm bu rezilliği hala seyrediyor. Çalışma Bakanlığı, işçinin cebine göz diken A101 patronlarını seyrediyor. Tarım Bakanlığı, emekçi halkın bozuk ürünlere mahkûm edilmesini seyrediyor."

Kahramanmaraş’ta bulunan A101 market zincirinin bir şubesinde son tüketim tarihi geçmiş olan sucukların hala raflarda satışa sunulduğu görüldü. 25 Eylül’de çekilen fotoğraflarda gözüken ‘Cumhuriyet’ marka sucukların son kullanma tarihinin 2 gün geçtiği ayrıca ürünlerin yüzde 15 indirimle satıldığı ortaya çıktı.

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