A101 kimin A101'in sahibi Ahmet Yaşar Aydın'ın eşi kimdir baba Turgut Aydın aslen nereli

A101 marketler son dönemde tarihi geçmiş besinlerle gündemde. Peki Türkiye'nin dört bir yanına dağılan A101 kimin sahibi olan Ahmet Yaşar Aydın ve Turgut Aydın aslen nereli biliyor musunuz? A101 marketin sahibi 4 kişi... A101'in büyük ortakları Ahmet Yaşar Aydın ve babası Turgut Aydın. A101'in sahipleri olan Ahmet Yaşar Aydın ve babası Turgut aydın aslen Trabzonlu. Ahmet Yaşar Aydın'ın eşi Zorlu ailesine mensup.

Abone ol

Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesi olan, Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101'in sahibi Ahmet Yaşar Aydın ve babası Turgut Aydın'dır. A101 marketleri 4 ortaklı bir şirkettir. Sahipleri arasında Aydın ailesinin dışında İrfan Hacıosmanoğlu, Sayın Grup ve Murat Sungurlu bulunuyor.

A101 sahibi kim işte sahiplerinin payları

A101 marketleri 28 Mart 2008 yılında kuruldu. Çok hızlı büyüyen ve Türkiye'nin hemen her kenti ile ilçesine dağılan A101 marketlerinin sahısı 10 bini geçti. A101 marketleri şu anda 923 ilçede bulunuyor. A101 marketlerinin büyük hissedarı ve sahibi Aydın ailesi. A101 ortakları ve sahiplerinin hisse dağılımı şöyle:

Aydın ailesi - Turgut ve Ahmet Yaşar Aydın : A101 Hisse oranı yüzde 79,21

İrfan Hacıosmanoğlu A101 hisse oranı : 10,08

Sayın Grup A101 hisse oranı yüzde 6,71

Murat Sungurlu A101 hisse oranı yüzde 4

A101'in sahibi Ahmet Yaşar Aydın kimdir Zorlu'nun damadı

A101'i şu anda Ahmet Yaşar Aydın yönetiyor. Aslen Trabzonlu olan Ahmet Yaşar Aydın evli ve 3 çocuğu var. 1967 doğumlu olan Ahmet Yaşar Aydın, Vestel'in sahibi olan Zorlu ailesinin damadı. Ahmet Yaşar Aydın'ın eşi Zorlu ailesine mensup. A101 marketlerinde baba Turgut Aydın da büyük hissedar. Turgut Aydın şu anda A101 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. A101'in bir diğer yönetim kurulu üyesi ise Turgut Aydın'ın diğer oğlu Ayhan Aydın'dır. Ayhan Aydın 1970 doğumlu.

Turgut Aydın kimdir?

A101'i çatısı altında bulunduran Turgut Aydın Holding'in sahibi Turgut Aydın 1943 Trabzon doğumlu. Maçkalı olan Turgut Aydın'ın Ahmet Yaşar Aydın ve Ayhan Aydın adında iki oğlu, Aydan Aydın adında bir kızı vardır.

A101'in sahiplerinin diğer şirketleri Memorial'ın sahibi

A101 Marketleri Aydın ailesine ait olan Turgut Aydın Holding A.Ş.'nin çatısı altında. Aydın ailesinin bu holdinginde Memorial Hastaneleri, Aydın Örme, Pizza Lazza ve English Home zinciri bulunuyor. Turgut Aydın Holdingin temelleri 1958 yılında baba Turgut Aydın tarafından İstanbul'da atıldı. 2014 yılı itibarıyla Turgut Aydın holding, perakende, denizcilik, sağlık, tekstil ve yapı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

A101 eskiden kimindi A101'i kim kurdu?

Cüneyd Zapsu, Aziz Zapsu, Korkut Özal ve Mustafa Topbaş, 1995'te BİM marketler zincirini kurduktan bir süre sonra hisselerini satıp, ortaklıklarına son verdiler. Ardından Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu 2008'de A101'in kurulmasında önemli rol oynadı ve kurucuları arasında yer aldı. 2 yıl geçtikten sonra Cüneyt ve Aziz kardeşler A101'ideki hisselerini, Memorial Sağlık Grubu ve Aydın Örme’nin sahibi Turgut Aydın’a sattı. Böylelikle en büyük söz sahibi Trabzonlu Aydın ailesi oldu.