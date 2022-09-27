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Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı! Güney Kore'yi çok rahat geçtiler...

Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı! Güney Kore'yi çok rahat geçtiler...

Filenin Sultanları, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, ikinci maçta Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

1. set sonucu: 25-14
2. set sonucu: 25-13
3. set sonucu: 25-13

Millilerin B Grubu’ndaki maç programı şu şekilde:
28 Eylül Çarşamba TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
29 Eylül Perşembe TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan
01 Ekim Cumartesi TSİ 21.30 Türkiye-Polonya(UA-S)

B Grubu'nda 5 rakibimiz var

Filenin Sultanları, 24 takımın yer aldığı FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele ediyor.

Milliler, B Grubu’ndaki ilk maçını Hollanda’nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya’nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

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