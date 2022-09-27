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Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'deki hain saldırıya ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'deki hain saldırıya ilişkin açıklama

MERSİN'de polisevine düzenlenen saldırıya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun millete sıkılmış kurşundur. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin bu ülkede teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Mersin'deki hain saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Önce şehidimize polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun millete sıkılmış kurşundur. Bölücü terör örgütünün veya diğer terör örgütlerinin inançları, kimlikleri, ahlakları yoktur.

"Terörden çok acılar çektik"

Terör kimden ve nereden gelirse gelsin bu ülkede teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız. Terörden çok acılar çektik. O acıların sona ermesi lazım. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama terör insanlık suçudur. İnsanlık suçuna karşı ortak tavır takınmak siyasetçi olarak görevimizdir.

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