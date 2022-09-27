BIST 3.304
DOLAR 18,48
EURO 17,84
ALTIN 972,82
GÜNCEL

Mersin'de polisevine saldırı! Teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

MERSİN'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıda bulunan PKK'lı iki kadın teröristin, saldırı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırıdan kısa süre önce polisevine yaklaşan sırt çantalı iki kadının yan yana yürüdükleri görülüyor.

Kayıtlarda, teröristlerden birinin elindeki çantayı çöp konteynerine atması ve sonrasında yanındaki teröristle yürümesi yer alıyor.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda bir polis şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Mersin'de polis memurunu şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP raporunda gazeteci çıktı Mersin'de Polis evine saldırının görüntüleri ortaya çıktı 1 polisimizi şehit ettiler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Portakal ekranlara dönüyor! Patron da kendisi oldu Fatih Portakal TV kanalı açtı
Fatih Portakal ekranlara dönüyor! Patron da kendisi oldu Fatih Portakal TV kanalı açtı
Bakan Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin
Bakan Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin
Sefo’nun ‘Isabelle’ şarkısını söyledi, fenomen oldu! Fevzi Kaan en büyük hayalini açıkladı
Sefo’nun ‘Isabelle’ şarkısını söyledi, fenomen oldu! Fevzi Kaan en büyük hayalini açıkladı
MasterChef Fatma Nur'un hareketi jüri üyelerini çıldırttı! "MasterChef tarihinde bir ilk"
MasterChef Fatma Nur'un hareketi jüri üyelerini çıldırttı! "MasterChef tarihinde bir ilk"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti
Bombayı Sinan Engin patlattı! Stefan Kuntz kovulacak Milli Takımın başına gelecek isim
Bombayı Sinan Engin patlattı! Stefan Kuntz kovulacak Milli Takımın başına gelecek isim
NASA'nın uzay aracı asteroide tam isabetle çarptı
NASA'nın uzay aracı asteroide tam isabetle çarptı
Kim Kardashian kanguru gibi zıpladı: Dar elbisesi ne gerek vardı dedirtti!
Kim Kardashian kanguru gibi zıpladı: Dar elbisesi ne gerek vardı dedirtti!
AK Parti'li vekil 'Bu devlet ite kopuğa bırakılmaz' dedi muhalefet ayağa kalktı
AK Parti'li vekil 'Bu devlet ite kopuğa bırakılmaz' dedi muhalefet ayağa kalktı
Çok tanınmış kreşte 2 yaşındaki bebeğe dayak kamerada! Anne görüntüleri alıp şikayetçi oldu
Çok tanınmış kreşte 2 yaşındaki bebeğe dayak kamerada! Anne görüntüleri alıp şikayetçi oldu