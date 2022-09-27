Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde seyirci kararı!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı, misafir tribünü için ayrılan koltukların Beşiktaş taraftarlarına satışa sunulacağı öğrenildi.Abone ol
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş , 2 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında, misafir takım Fenerbahçe'nin taraftarları stadyuma alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar, Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.
Karşılaşmanın biletleri, yarın (28 Eylül) saat 10.00’da satışa sunulacak.
Bilet Fiyatları
VIP 100: 4.580TL
VIP 101 - 126: 3.800TL
1. Kategori: 1.540TL
2. Kategori: 1.400TL
3. Kategori: 1.130TL
4. Kategori: 995TL
5. Kategori: 915TL
Kapalı Üst 840TL
6. Kategori: 740TL
7. Kategori: 285TL
8. Kategori: 270TL