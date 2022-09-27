BIST 3.304
DOLAR 18,48
EURO 17,82
ALTIN 974,31
HABER /  SPOR

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde seyirci kararı!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde seyirci kararı!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı, misafir tribünü için ayrılan koltukların Beşiktaş taraftarlarına satışa sunulacağı öğrenildi.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş , 2 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında, misafir takım Fenerbahçe'nin taraftarları stadyuma alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar, Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın (28 Eylül) saat 10.00’da satışa sunulacak.

Bilet Fiyatları

VIP 100: 4.580TL

VIP 101 - 126: 3.800TL

1. Kategori: 1.540TL

2. Kategori: 1.400TL

3. Kategori: 1.130TL

4. Kategori: 995TL

5. Kategori: 915TL

Kapalı Üst 840TL

6. Kategori: 740TL

7. Kategori: 285TL

8. Kategori: 270TL

ÖNCEKİ HABERLER
Bu kan grubu dünyada sadece 43 kişide var! İşte nadir bulunan altın kan!
Bu kan grubu dünyada sadece 43 kişide var! İşte nadir bulunan altın kan!
A101'le ilgili şok suçlamalar! Son kullanma tarihi geçen ürünler etiketi çıkarılıp işçilere zorla sattırılıyor
A101'le ilgili şok suçlamalar! Son kullanma tarihi geçen ürünler etiketi çıkarılıp işçilere zorla sattırılıyor
Evleneceğiniz kişinin burcu bunlardan biriyse dikkat! Dünyanın en mutlu insanı siz olacaksınız
Evleneceğiniz kişinin burcu bunlardan biriyse dikkat! Dünyanın en mutlu insanı siz olacaksınız
Meğer Camdaki Kız Nalan Alara Koçibey'miş! Hikayelerinde benzerlik yok artık dedirtiyor
Meğer Camdaki Kız Nalan Alara Koçibey'miş! Hikayelerinde benzerlik yok artık dedirtiyor
79 tanker peş peşe ABD suçüstü yakalandı! Suriye'nin petrolünü PKK'lı teröristlerle Irak'a kaçırıyor
79 tanker peş peşe ABD suçüstü yakalandı! Suriye'nin petrolünü PKK'lı teröristlerle Irak'a kaçırıyor
İlk buluşmanın berbat geçmesini istemiyorsanız bunları sakın yapmayın!
İlk buluşmanın berbat geçmesini istemiyorsanız bunları sakın yapmayın!
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Emekli amiral Semih Çetin: Okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var
Emekli amiral Semih Çetin: Okey oynayanlardan bir ekiple bile Türk Bayrağı çekilebilecek yüzlerce ada var
Yapacağınız bu 4 şey ile psikolojiniz sapasağlam olacak!
Yapacağınız bu 4 şey ile psikolojiniz sapasağlam olacak!
Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu
Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu