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Engelli adama 15 trafik cezası geldi 'bakıcı' gerçeği ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Engelli adama 15 trafik cezası geldi 'bakıcı' gerçeği ortaya çıktı

FRANSA'da uzun süredir engeli nedeniyle araba kullanamayan ehliyetli şahsa 15 trafik cezası gelmesiyle akılalmaz gerçek ortaya çıktı. Engelli kişiye ait kayıp ehliyetin bakıcı tarafından çalındığı belirlendi. Engelli adamın kayıp ehliyetinin bakıcının kocası tarafından kullanıldığı anlaşıldı.

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Fransız günlük gazete Midi Libre'nin haberine göre, sonradan fiziki yetilerini büyük ölçüde kaybetmesi nedeniyle yıllardır araç süremeyen engelli bir kişi, kendisine gelen 15 trafik cezasından sonra polise başvurdu.

Sahte kimlik de düzenlemiş

Montepellier polisi, şikayet üzerine söz konusu engelli kişi adına sahte kimlik düzenleyen ve onun eski ehliyetiyle araç süren bir kişiye ulaştı.

Zanlı ve eşi yargılanacak

Polis, şahsı ve suç ortağı olduğu gerekçesiyle eşini gözaltına aldı. Zanlı ve eşi, şubatta "kimlik hırsızlığı, sahtecilik ve hırsızlık" suçlamalarıyla mahkemede yargılanacak.

Ehliyet hırsızı bakıcı çıktı

Polis, zanlının bakıcı olan eşinin söz konusu engelli kişinin evinde birkaç yıl çalıştığını ve onun sağlıklı olduğu dönemki aktif sürücü belgesini bu sırada çaldığını ortaya çıkardı.

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