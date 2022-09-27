Antalya'da işi sonu oldu! Seyyar dövizci boğazı kesilerek öldürüldü 'Bilen birisi yaptı'
ANTALYA'da bir kişi, aracında boğazı kesilerek öldürüldü. Yol kenarında korkunç halde bulunan şahsın seyyar dövizcilik yapan Ramazan Kırınfıl olduğu belirlendi. Kırınfıl'ı yakından tanıyan bir vatandaş konuştu.
Olay saat 10.30 sırasında Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi D-400 Karayolu Antalya istikametinde yol kenarında meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı kontrolde boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede şahsın Kemer ilçesinde seyyar dövizcilik yapan 45 yaşında evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfıl olduğu belirlendi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kırınfıl’in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar dövize ise jandarma ekipler tarafından incelemeye alındı.