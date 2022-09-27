Faydalarını duyunca su yerine şişe şişe maden suyu içeceksiniz

İçerdiği mineraller sebebiyle oldukça faydalı olduğu bilinen maden sularının, aslında bilinmeyen de birçok yararı bulunuyor. Kemikten cilde, kilo sorunu yaşayanlardan kolesterol gibi saymakla bitmeyen faydaları bulunan maden suyunun bu özellikleri sizi sürekli maden suyu tüketmeye teşvik edecek.

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Maden suyu, özellikle yemeği fazla kaçıran kişilerin ilk başta tercih ettikleri sıvılar arasında yer alıyor. Özellikle içeriğindeki mineraller sayesinde birçok faydası olduğu bilinen maden suyu saymakla bitmeyen hastalıklara iyi geliyor.

Sindirim sisteminin düzenlenmesi ve iyileşmesi için oldukça faydalı olan maden suyu başta midede meydana gelebilecek ağrı ve sancılara, böbreklerin susuz kalması ile görülecek sorunlara ve idrar yolları enfeksiyonu gibi hastalıkları engeller.

Kemikleri güçlendirir

Kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat gibi mineraller bakımından zengin olması sebebiyle kemiklerin güçlenmesini ,kalp ve damar sağlığının korunmasına destek olur.

Cildi yeniler, canlandırır

Cilt için oldukça önemli derecede etkili olan maden suyu doğal bir su olması sebebiyle temizlenmiş olan bu cilde dondurularak ya da temiz bir pamuk yardımı ile düzenli bir şekilde uygulandığı takdirde cildin ölü hücrelerden arınarak temizlenmesine, sivilce ve aknelerin etkisinin azalmasına ve nem dengesinin geri kazanılmasına destek olur.

Kolesterolü dengeler

Kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiği için kötü kolesterolünde dengelenmesine destek olan maden suyu, kolesterolün göstereceği belirtilerin azalmasında etkili olur.

Kilo vermeye destek

Hem sindirime destek olması hem de hazımsızlığı gidermeye yardımcı olması sebebiyle kilo verme döneminde ara öğünlerde tüketilecek olan maden suyu, tokluk hormonun daha fazla salgılanmasına destek olarak yeme isteğini azaltır.

Bakteri ve enfeskiyonlara karşı koruma

Vücuttaki oksidasyonu engelleyen maden suyu, vücuda girmeye çalışan serbest radikallere, bakteri ve enfeksiyonlara karşı etkili olarak rahatsızlıkların yer etmesine engel olur.

Maden suyu ile soda aynı şey midir?

İçilebilecek türden olan herhangi bir suya karbondioksit eklendiğinde soda yapılmış olur. Maden suları ise, yerin en derin katmanlarından çıkarken, geçtikleri katmanlarda mineralleri de toplayarak yol alır. Bu sebeple maden suyu mineralce çok zengin iken, soda mineral içermez.

Maden suyu da soda da mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir fakat sodanın bundan başka hiçbir etkisi yoktur. Oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposu olarak bilinir. Bu sebeple tüketilmesi tavsiye edilen, doğal maden sularıdır ve sodayla maden suyunu ayırt edebilmek için, pek çok gıda maddesini alırken yapmamız gerektiği gibi, etiketlere dikkat etmek oldukça önemli bir konu.