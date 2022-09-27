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CHP'li Özgür Özel'den terörist Dilşah Ercan açıklaması: CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız

CHP'li Özgür Özel'den terörist Dilşah Ercan açıklaması: CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Mersin'de polisevine saldıran ve etkisiz hale getirilen 2 teröristten Dilşah Ercan'ın isminin, partisinin 2013'te yayımladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer almasıyla ilgili "CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız?" dedi.

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CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 1 polisin şehit olduğu, PKK'nın polisevi saldırısına değinen CHP'li Öze açıklamalarda bulundu.

"CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var"

CHP'ye, tutuklu gazetecilere ilişkin hazırladığı rapor üzerinden sosyal medyada saldırı gerçekleştirildiğini kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada iğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. Öyle bir şey ki CHP'nin 2012 yılında yapmış olduğu, 2013 yılında da kamuoyuyla paylaştığı, bütün siyasi partilere yolladığımız hala daha da referans bir kaynak olarak gösterilen 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfası üzerinden CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var. Sosyal medyada bir sayfa ve saldırıda hayatını kaybeden, ölen Dilşah Ercan'ın isminin raporda yazması üzerine diyorlar ki 'CHP bu kişiye gazeteci dedi'. Rapor 2012 yılı, oluşturuluş şeklini hepiniz biliyorsunuz. CHP, adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor ancak basın kartı olan, gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazılıyor. Toplam 188 gazeteci ismi var bu raporda."

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