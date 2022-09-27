Umut Akyürek'in 16 yaşındaki hali sosyal medyayı salldı! Ferdi Tayfur anısı anlattı: 'Beni görünce..."

Bir döneme damga vuran ve sesiyle kendisine hayran bırakan Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, eski unutulmaz güzel günlerini Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yad etmeye devam ediyor. Daha önce yakın arkadaşı Mahsun Kırmızıgül ile 2002 yılında çekilen karesini paylaşan Akyürek bu kez de 16.yaşındaki fotoğrafını paylaşarak Ferdi Tayfur ile ilgili anısını paylaştı.

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Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen, Türk Sanat Müziği'nin efsane sesi Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçmişi yad ediyor

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan şarkıcı Umut Akyürek, gençlik fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Eski güzel günleri yad eden Akyürek, daha önce de ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ile sahnede çekilen bir fotoğrafı paylaşmıştı. Bu kez 16. yaşındaki sıfır makyaj fotoğrafını paylaşarak, Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

"Yerli Sophia Loren"

Instagram hesabında yaptığ paylaşımlarla dikkat çeken 49 yaşındaki sanatçı bir zamanlar estetik iddiaları ile gündeme geliyordu. Arşivinden çıkardığı fotoğrafları takipçileri ile paylaşan Umut Akyürek, fotoğrafının altında; "Kaşlara özgürlük yaş 16... Burun eğri, dudak asimetrik... Halâ da öyle gerçi... Sophia Loren'e benzetenler olmuş. Evet o zamanlar çok söylerlerdi, hatta Ferdi abi (Ferdi Tayfur) beni görünce 'yerli Sophia Loren' demişti" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altında Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performanslarla adından söz ettiren Nagihan Karadere de yorumda bulundu. Ünlü şarkının güzelliğine kayıtsız kalamayan Karadere, "Bence inanılmaz derecede güzel" yorumunda bulundu.

İşte ünlü ismin o çok konuşulan fotoğrafı;

Dile kolay, 31 yıllık dostluk!

Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzetilen şarkıcı Umut Akyürek, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçmişi yad eden Akyürek, yıllar önce Mahsun Kırmızıgül ile birlikte sahnede çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

Umut Akyürek, "Dile kolay, 31 yıllık dostluk... İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan sınıf arkadaşım canım Mahsun Kırmızıgül ile anılardan... Sene 2002... Ne fotoğraflar buldum gece gece... Paylaşayım mı, ister misiniz?" notunu düştü.

Bir paylaşım daha yapan ünlü isim, bu fotoğrafı ise, "Vay vay vay! Ne güzel günlerdi. Merhum Zeki Çetin ağabeyimizin mekanında muhteşem Türk müziği akşamları yaşadık ve yaşattık..." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Umut Akyürek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.