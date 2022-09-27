Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin açıklaması: 2 kadın teröristi kim istismar ediyor; malum parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında konuşma yaptı. Mersin'deki terör saldırısına ilişkin Erdoğan, "Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum parlamentoda olan parti. Adı parti, ama dikkat edin, terörist olarak kullandığı iki kadın kendilerini patlatıyorlar ve Mersin'de bunlar ölüyor." dedi.

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Erdoğan, 15 milyar liralık bütçeyle açıkladıkları Türkiye Aile Destek Programı'nın bütçesini 40 milyar liraya çıkardıklarını belirterek, "2.5 milyon haneye ulaşacak bu programla bir yıl boyunca çocuklarının ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Kuruluşundan bugüne AK Partimizin kadın kollarının yönetimi ve teşkilatlarında görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti, Türk siyasi hayatında en etkin kadın teşkilatını kuran, kadınlara en çok yer veren partidir. Dünyada pek çok siyasi parti, AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır.

Nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti

Dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum, parlamentoda olan parti. Adı parti. Ama dikkat edin, terörist olarak kullandığı iki kadın. İki kadın kendilerini patlatıyor ve Mersin'de bunlar ölüyor. Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti. Üstelik de polisevimizi imha etmeye çalışırken. Bunlar hangi yüzle 'Biz Türk siyasi hayatında varız' diyecekler. Yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini yok etti.

Gelmeyin bu oyuna

Yürüttüğümüz her mücadelede kadınlarımızı yanımızda görmenin şevki ile daha önemli adımlar attık. Kadını yok saymak insanlığın yarısından vazgeçmek demektir. Geçmişte kimi cehaletten, kimi dış etkilerden kaynaklanan sebeplerle kadınlarımızın sıkıntılar çektiği elbette bir gerçektir. Sadece başörtüleri sebebiyle polis copları altında Üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla birlikte inletildiği durumları herhalde yok sayamayız. Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kadınlarımıza, kızlarımıza zulmedilemez, o dönem bitti. Bunu biz başardık.CHP, birkaç başörtülüyü buluyor, yakasına rozet takıyor, 'sizden yanayız'.. O kardeşlerime sesleniyorum, gelmeyin bu oyuna.

Aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi

Aile yapısının korunmasında kadının rolü konusunda katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemi, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemine hep beraber getireceğiz. Ailelerimiz güçlü olursa millet de güçlü demektir. Batı'nın yaşadığı sıkıntının temelinde aile müessesinin dağılmasının yer aldığını görüyoruz.

Türkiye aile destek programı'nın bütçesini 40 milyar liraya çıkardık

Yarın Ankara'nın ikinci dev şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Her yönüyle modern, inşallah inanıyorum ki bu saatten sonra Ankara'nın sağlıkta sorunu kalmayacak. Hasta kabulleri de başladı. 500 bin konut, 250 bin konut arsası, 50 bin iş yeri projesinin milletimiz tarafından nasıl memnuniyetle karşılandığını hep beraber gördük. 15 milyar liralık bütçeyle açıkladığımız Türkiye Aile Destek Programı'nın bütçesini 40 milyar liraya çıkardık. 2.5 milyon haneye ulaşacak bu programla bir yıl boyunca çocuklarının ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz.

2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz

Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Kifayetsiz muhterisleri önce kendi partileri tasfiye edecek, sonra da milletimiz hepsini siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracak. Bugüne kadar 15 seçimde bunu başarmış bir parti olarak 2023'te daha büyük zaferlere imza atmamızın önünde hiçbir engel yoktur.