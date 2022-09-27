Kokusuyla tüm mahalleyi kapınızda sıraya sokacak soslu tavuk kızartması tarifi

Kırmızı et fiyatına göre daha ucuz olan tavuk eti ile yapılan farklı farklı yemekler sofralara lezzet katıyor. Bu yemeklerden biri de soslu tavuk göğsü kızartması. İşte lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak soslu tavuk göğsü kızartması malzemesi ve tarifi...Abone ol
Tavuk etleriyle yapılan yemekler en çok tüketilen ve sevilen yemekler arasında yer alıyor. Kırmızı et fiyatına göre bütçe dostu olan tavuk etiyle türlü türlü yemekler yapılırken, internet üzerinden farklı lezzet arayanlar için harika bir önerimiz var: Soslu tavuk kızartması...
İşte bu mükemmel tarif için malzemeler ve soslu tavuk kızartması yapılışı.
Soslu tavuk kızartması için malzemeler:
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600 gr tavuk göğsü
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Tuz
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Karabiber
Sosu için:
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1 çay bardağı un
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1/2 çay bardağı nişasta
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1/2 paket kabartma tozu
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1 su bardağı süt
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1 yemek kaşığı zeytinyağı
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1 çay kaşığı kırmızı toz biber
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1 çay kaşığı köri
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Tuz
Soslu tavuk kızartması tarifi:
Soslu tavuk kızartması tarifi için; ilk olarak 600 gr tavuk göğsünü ince olacak şekilde dilimlere ayırıp, bir tabak üzerine güelce dizin. Üzerlerine zevkinize göre tuz ve karabiber serpiştirip, eliniz ile ovuşturun. Ardından yüzlerini de çevirip, aynı şekilde tuz ve karabiber serpiştirip, eliniz ile tekrar ovuşturun. Tarifte kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'dir.
Diğer taraftan orta boy derin bir kase içine 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta, yarım paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı köri ve tercihinize göre tuz ekleyin. Sonrasında kaba 1 su bardağı süt ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. Tüm sos malzemelerini çırpıcı yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.
Sonrasında bir kase içine yeterli miktarda un ekleyin. Tavuk etlerini tek tek arkalı önlü una bulayıp, tekrar tabağın içine koyun. Geniş bir tavanın içine yeterli miktarda sıvı yağ döküp, ocak üzerine alın. Orta ateş üzerinde iyice ısıtın.
Una buladığınız tavuk etlerini hazırladığınız sosa arkalı önlü iyice bulayın. Sonrasında fazla sosunun süzülmesini sağlayın. Ardından soslu tavuk etlerini kızgın yağ içine koyun. Altı iyice kızarana kadar orta ateş üzerinde pişirin. Altı kızardıktan sonra ters çevirip, diğer tarafını da kızarana dek pişirin.
Soslu tavuk kızartması piştikten sonra servis tabağına aldıktan sonra sıcak olarak servis etmeye hazır hale gelecektir.
Soslu tavuk kızartması ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 25 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 10 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik soslu tavuk kızartması için geçerlidir.