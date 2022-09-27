Kokusuyla tüm mahalleyi kapınızda sıraya sokacak soslu tavuk kızartması tarifi

Kırmızı et fiyatına göre daha ucuz olan tavuk eti ile yapılan farklı farklı yemekler sofralara lezzet katıyor. Bu yemeklerden biri de soslu tavuk göğsü kızartması. İşte lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak soslu tavuk göğsü kızartması malzemesi ve tarifi...

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Tavuk etleriyle yapılan yemekler en çok tüketilen ve sevilen yemekler arasında yer alıyor. Kırmızı et fiyatına göre bütçe dostu olan tavuk etiyle türlü türlü yemekler yapılırken, internet üzerinden farklı lezzet arayanlar için harika bir önerimiz var: Soslu tavuk kızartması...

İşte bu mükemmel tarif için malzemeler ve soslu tavuk kızartması yapılışı.

Soslu tavuk kızartması için malzemeler: