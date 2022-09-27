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Donbas'ta Rusya'ya katılım referandumu sona erdi

Donbas'ta Rusya'ya katılım referandumu sona erdi

Donbas'ta Rusya'ya katılım için yapılan sözde referandumlarda sandık çıkış anketlerine göre tüm bölgelerde halk katılıma onay verdi.

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Ukrayna'nın savaşla beraber Rus kontolüne geçen ayrılıkçı Donbas bölgesinde referandum sona erdi.

Ukrayna'dan 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya ve Herson bölgelerinde referandum düzenlendi.

İHA'nın haberine göre bölgenin Rusya topraklarına katılımı için düzenlenen sözde referandumlarda oylarını kullandı.

Son duruma göre kabul oranı yüzde 97

Zaporijya'da oyların yüzde 47'si sayılırken, sandık çıkış anketlerine göre oy kullananların yüzde 97,74'ü Rusya’ya katılıma “evet”, yüzde 1,43'ü ise “hayır” dedi.

Donetsk ve Luhansk'taki referandumda ise oy kullananların yüzde 97’si, Herson Bölgesi'nde ise oy kullananların yüzde 87,42'si ise sandık çıkış anketlerine göre Rusya'ya katılımı destekledi.

Seçimleri izlemek için birçok ülkeden bağımsız gözlemciler bölgede bulunurken, Donetsk Seçim Kurulu, gözlemcilerin seçimlerde herhangi bir ihlal kaydetmediğini duyurdu.

“Milyonlarca Donbass sakini seçimini yaptı”

İlk sonuçların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Genel Sekreteri Andrey Turçak'ta açıklama yaptı. Seçimlerin meşru olduğunu savunan Turçak, "Referandum herkes için şeffaftı. Meşru olduğu şüphesiz. Milyonlarca Donbass sakini seçimini yaptı" dedi.

Öte yandan oyların sayıldığı sürede tüm bölgelerde güvenlik önlemleri hala en üst düzeyde tutulurken, oy sayımlarının gece yarısından önce tamamlanması bekleniyor. Bölgelerdeki seçim komisyonları referandumlara katılım oranlarına henüz bilgiler paylaşmadı.

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