Hayatı zehir eden, rutinlerin dışına çıkarmayan kabus: Neofobi yani yenilik korkusu

Binlerce çeşit hastalık varken bu hastalıkların bazıları var ki duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte bu tür hastalıklardan biri olan Neofobi yani yenilik korkusu ile ilgili detaylar...

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Hemen hemen her insanın hayatlarında belirli 1 düzenleri vardır. Bunların arasında işe gitmek, okula gitmek, temizlik yapmak gibi rutin işler bulunur.

Bu tür aktiviteler bazı kişilerin hayatlarında o kadar yer edinmiştir ki, kişiler bu alışkanlıklarından bir türlü kurtulamaz. Ancak bunun bir üst seviyesi de var ki oldukça korkunç. O da, bu alışkanlıkların dışına çıkmaktan korkmak, alışkanlıkların dışına çıkmak. Bu duruma Neofobi deniliyor. Genel tanımıyla alışkanlıkların dışına çıkmaktan veya yeni olan şeylerden korkmaya denilen Neofobi, her yaştan kişilerde görülebiliyor.

Bu hastalık bazı kişilerde o kadar üst seviyelere kadar çıkıyor ki, bu gibi alışkanlıkların dışına çıkmak onlar için ölümcül derecede korku verici olabiliyor. İşte hayatı yaşanılmaz kılan, kendisinin olduğu kadar etrafındakileri de oldukça rahatsız eden Neofobi yani yenilik korkusu ile ilgili merak edilen tüm konular ve Neofobi hastalığının belirtileri ile ilgili tüm detaylar...

Neofobi nedir?

Neofobi yenilik korkusu anlamına gelmektedir. Alışkanlıkların dışına çıkmaya, yeni olan şeylere karşı anormal bir şekilde korku hissi yaşama anlamına gelir. Yaşlılarda ve küçük çocuklarda daha sık görülüyor olsa da her cinsiyet ve her yaşta bu hastalık görülebilir. En yaygın neofobi çeşidi besin neofobisidir.

Belirtiler nelerdir?

Neofobiye sahip olan insanların en belirgin özellikleri aşırı takıntılı ve kontrolcü davranmalarıdır.

Bu insanlar kendilerini sosyal yaşamdan neredeyse izole ederler, titiz ve pimpiriklilerdir.

Her mevzudan haberi olmalarını, her şeyin kendilerine sorulmasını isterler. Sorumadığı zaman öfkelenebilirler.

Depresyonla sonuçlanabilir

İşler istedikleri gibi gitmediği durumlarda depresyona girebilirler.

Neofobi, daha 1-2 yaşlarındayken çıkabileceği gibi daha sonra da ortaya çıkabiliyor. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediği için erken yaşlanmaya ve erken ölümlere sebep olduğu tespit edilmiştir.

Çünkü neofobik insanlar, kendilerini psikolojik olarak yıprattıkları gibi fiziksel olarak da yıpratırlar. Stres ve sinirin zaman zaman had safhalarda olması sebebiyle yorgunluk bedenlerine yansır.

Neofobi, maruz kalma yöntemiyle tedavi edilebilir. Bu fobiye sahip olan kişi, korktuğu şeylere maruz bırakılır ve hakkındaki düşüncelerinin değişmesi beklenir.

Neofobiden kurtulmak kimileri için oldukça zor olsa da tedaviler genellikle olumlu olarak sonuçlanır.