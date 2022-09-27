Kahvaltıda farklı bir lezzet arayanlar için mükemmel bir tarif: Kabartma tozlu omlet!

Gün içindeki ürünlerin en önemlisi kuşkusuz sapan kahvaltısı. Özellikle akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasındaki uzun süre boyunca herhangi bir şey yemememiz sebebiyle vücuttaki faydalı besinler, vücut tarafından tüketiliyor. Bu sebeple sabah sağlam bir kahvaltı yapmak, güne dinç ve sağlıklı başlamak için oldukça önemli oluyor.

İşte sabah kahvaltısında farklı bir lezzet arayanlar için kabartma tozlu omlet tarifi...

3 adet yumurta

1/2 küçük çay bardağı süt

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tereyağı

Rendelenmiş kaşar peynir

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Kabartma tozlu omlet tarifi :

Kabartma tozlu omlet tarifi için; bir kase içine 3 adet yumurtayı kırın. Üzerine yarım küçük çay bardağı kadar süt ekleyin. Sonrasında 1 çay kaşığı kabartma tozu, damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. Tüm malzemeleri çırpıcı yardımı ile iyice karıştırın.

Sonrasında orta boy bir tava içine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyerek, eritin. Yağın üzerine çırptığınız yumurtayı ilave edin. Tavanın kapağını kapatıp, orta kısık ateş üzerinde omletin altı iyice kızarıp, üzeri kabarana kadar pişirin.

Omletin altı kızarıp, üzeri kabardığında bir kenarına biraz rendelenmiş kaşar peynir ve 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz ilave edin. Omletin diğer kenarını da peynirin üzerine kapatıp, peynir eriyene kadar kısa bir müddet daha pişirin.

Kabartma tozlu pofuduk omlet piştikten sonra servis tabağına alarak sıcak olarak servis etmeye hazır hale gelecektir.

Kabartma tozlu omlet ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 10 dakika yeterlidir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 5 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik kabartma tozlu omlet için geçerlidir.

Kahvaltının önemi nedir?

Akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasında yaklaşık 12 saatlik bir süre olması sebebiyle vücut bu süre içerisinde besin öğelerinin tamamını kullanır. Sabahları kahvaltı yapılmadığı takdirde beyinde yeterince enerji bulunmaz ve bu da gün içerisinde yorgunluk, dikkat ve algılama azlığı, baş ağrısı gibi sağlık problemlerine sebep olur.