Memorial Hastanesi kimin sahibi Turgut Aydın kimdir? Trabzonlu aile A101 , Pizza Lazza ve English Home'ın da sahibi

Memorial Hastanesi'nin sahibi Turgut Aydın aslen Trabzon Maçkalı. 1943 doğumlu olan Turgut Aydın, ismiyle kurulan Turgut Aydın Holding A.Ş.'nin sahibidir. Turgut Aydın'ın şirketleri arasında A101 marketleri, English Home tekstil zinciri gibi bir çok şirket bulunuyor. Turgut Aslan'ın büyük oğlu Ahmet Yaşar Aydın A101 marketlerinin yönetiyor. Turgut Aydın'ın küçük oğlu da A101'de yönetim kurulu üyesi.

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TÜRKİYE'de 2000 yılında sağlık sektörüne giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut Aydın ve ailesinin aitti. Memorial'ın kalan hisseleri eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarınındı. Memorial Hastanesi’nin tüm hisselerini Turgut Aydın ve ailesi 2006 yılında devraldı. Şu anda Memorial Hastanesi'nin tek sahibi Turgut Aydın ve ailesi...

Memorial hastanesi çatısı altında Pizza Lazza, A101 ve English Home zincirinin de bulunduğu Turgut Aydın Holding A.Ş. çatısının altında yer alıyor.

Turgut Aydın kimdir çocukları

Turgut Aydın 1943 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Sevinç köyünde doğdu. 1958 yılında 15 yaşındayken, İstanbul'a gelerek iş hayatına tornacı atölyesinde çırak olarak atılan Turgut Aydın, bir ömürde devasa bir servetin sahibi oldu. Eşi ve çocuklarını medyadan uzak tutan Turgut Aydın, ismini Türkiye'nin en zengin aileleri arasına yazdırdı. Turgut Aydın'ın 3 çocuğu bulunuyor. Büyük oğlu Ahmet Yaşar Aydın 1967 doğumlu. Ahmet Yaşar Aydın'ın eşi Zorlu ailesine mensup. Ahmet Yaşar Aydın şu anda A101 marketlerin Yönetim Kurulu başkanı. Turgut Aydın'ın diğer oğlu Ayhan Aydın ise 1970 doğumlu ve A101 marketlerin yönetim kurulu üyesi... Turgut Aydın'ın kızının ismi ise Aydan Aydın'dır.

A101 sahibi kim işte sahiplerinin payları

A101 marketleri 28 Mart 2008 yılında kuruldu. Çok hızlı büyüyen ve Türkiye'nin hemen her kenti ile ilçesine dağılan A101 marketlerinin sahısı 10 bini geçti. A101 marketleri şu anda 923 ilçede bulunuyor. A101 marketlerinin büyük hissedarı ve sahibi Aydın ailesi. A101 ortakları ve sahiplerinin hisse dağılımı şöyle:

Aydın ailesi - Turgut ve Ahmet Yaşar Aydın : A101 Hisse oranı yüzde 79,21

İrfan Hacıosmanoğlu A101 hisse oranı : 10,08

Sayın Grup A101 hisse oranı yüzde 6,71

Murat Sungurlu A101 hisse oranı yüzde 4