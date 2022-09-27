BIST 3.266
DOLAR 18,49
EURO 17,76
ALTIN 968,74
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! "Uyum biraz zaman alır..."

Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! "Uyum biraz zaman alır..."

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, ligin ilk yedi haftasında 16 puan toplayan sarı - kırmızılı takım hakkında yorum yaptı.

Abone ol

Geçen sezon Galatasaray'daki görevine son verilen sarı-kırmızılıların efsane çalıştırıcısı Fatih Terim, memleketi Adana'nın İstanbul'da gerçekleştirilen Lezzet Festivali lansmanına katıldı.

"Sabır gerek"

Lansmanda, Yeni Alanya gazetesinden Mehmet Ali Dim'e konuşan 69 yaşındaki tecrübeli teknik adam, eski öğrencisi Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray hakkında yorum yaptı. 

Terim yaptığı açıklamada; "Galatasaray'a biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum biraz zaman alır." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın ardından Akdeniz ekibi Alanyaspor'un performansını ise, "Sebebini bilmiyorum ancak, Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız" şeklinde konuştu.

Ligde oynadığı yedi karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet alan Alanyaspor topladığı sekiz puanla 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray'dan geçen sezonun 20. haftasında ayrıldı

Fatih Terim'in geçen sezon ligin 20. haftasında oynanan Giresunspor maçından sonra görevine son verilmişti. Galatasaray geçen sezon ligin ilk 20 haftasında topladığı 27 puanla 12. sırada yer alıyordu.

Sarı - kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde ise, UEFA Avrupa Ligi grubundan namağlup lider olarak bir üst tura yükselmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Memorial Hastanesi kimin sahibi Turgut Aydın kimdir? Trabzonlu aile A101 , Pizza Lazza ve English Home'ın da sahibi
Memorial Hastanesi kimin sahibi Turgut Aydın kimdir? Trabzonlu aile A101 , Pizza Lazza ve English Home'ın da sahibi
Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti
Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti
Elon Musk, ilk defa Forbes 400'ün en zengini oldu
Elon Musk, ilk defa Forbes 400'ün en zengini oldu
Fed Başkanı Powell'dan kripto para açıklaması
Fed Başkanı Powell'dan kripto para açıklaması
Hayatı zehir eden, rutinlerin dışına çıkarmayan kabus: Neofobi yani yenilik korkusu
Hayatı zehir eden, rutinlerin dışına çıkarmayan kabus: Neofobi yani yenilik korkusu
Kahvaltıda farklı bir lezzet arayanlar için mükemmel bir tarif: Kabartma tozlu omlet!
Kahvaltıda farklı bir lezzet arayanlar için mükemmel bir tarif: Kabartma tozlu omlet!
Nedim Şener iddiayı yalanladı: Rezaleti benim üzerimden aklayamaz
Nedim Şener iddiayı yalanladı: Rezaleti benim üzerimden aklayamaz
Baş ağrısı kabusunuz olmasın! Migreni tetikleyen bu yiyeceklerden kaçın
Baş ağrısı kabusunuz olmasın! Migreni tetikleyen bu yiyeceklerden kaçın
Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki
Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki
Bu tarif sayesinde dünyanın en yumuşak pandispanyasını siz yapacaksınız! Castella kek tarifi
Bu tarif sayesinde dünyanın en yumuşak pandispanyasını siz yapacaksınız! Castella kek tarifi