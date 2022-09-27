Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! "Uyum biraz zaman alır..."

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, ligin ilk yedi haftasında 16 puan toplayan sarı - kırmızılı takım hakkında yorum yaptı.

Abone ol

Geçen sezon Galatasaray'daki görevine son verilen sarı-kırmızılıların efsane çalıştırıcısı Fatih Terim, memleketi Adana'nın İstanbul'da gerçekleştirilen Lezzet Festivali lansmanına katıldı.

"Sabır gerek"

Lansmanda, Yeni Alanya gazetesinden Mehmet Ali Dim'e konuşan 69 yaşındaki tecrübeli teknik adam, eski öğrencisi Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray hakkında yorum yaptı.

Terim yaptığı açıklamada; "Galatasaray'a biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum biraz zaman alır." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın ardından Akdeniz ekibi Alanyaspor'un performansını ise, "Sebebini bilmiyorum ancak, Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız" şeklinde konuştu.

Ligde oynadığı yedi karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet alan Alanyaspor topladığı sekiz puanla 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray'dan geçen sezonun 20. haftasında ayrıldı

Fatih Terim'in geçen sezon ligin 20. haftasında oynanan Giresunspor maçından sonra görevine son verilmişti. Galatasaray geçen sezon ligin ilk 20 haftasında topladığı 27 puanla 12. sırada yer alıyordu.

Sarı - kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde ise, UEFA Avrupa Ligi grubundan namağlup lider olarak bir üst tura yükselmişti.