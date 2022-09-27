Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında patlama

Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğalgaz boru hatları Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de sızıntılar sonrası iki patlama tespit edildi. Alman ve Rus istihbaratı sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

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Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayından bu yana devam eden savaş nedeniyle Avrupa kıtası enerji krizi ile yüzleşti. Moskova-Avrupa arasında tırmanan enerji savaşı, kıtadaki gaz fiyatlarını yükselterek Batı ekonomisini altüst etti.

Tüm gelişmeler devam ederken, Baltık Denizi'nin altından İsveç ve Danimarka yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattından sızıntılar olduğu gündeme geldi.

Sızıntı sonrası patlama tespit edildi

İsveç Ulusal Sismik Ağı (SNSN) ise, Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğalgaz boru hatlarındaki sızıntıların yakınında iki patlama tespit edildiğini duyurdu.

Patlamalarda sabotaj şüphesi

Bölge gemi trafiğine kapatılırken, yetkililer, sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

SNSN öğretim görevlisi Björn Lund, Genellikle su altında meydana gelen patlamalar hakkında bilgi alabildiklerini kaydeden Lund, "Bu patlamada herhangi bir bilgi alamadık. Patlamanın nasıl olmuş olabileceği konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma başlatıldı

İsveç İstihbarat Teşkilatı da (SEPO), sızıntılarla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında üç sızıntı tespit edilmesinde sabotaj ihtimalini göz ardı edemeyeceğini bildirmişti.

Biden açık açık söylemişti

Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşından önce ABD Başkanı Joe Biden'ın savaş çıkması durumunda söz konusu boru hattına ne olacağı ile ilgili söylediği ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

"Kuzey Akımı 2 boru hattını ortadan kaldırırız"

Biden, 7 Şubat tarihinde yaptığı konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Kuzey Akımı 2 boru hattının ortadan kaldırılacağını belirtmişti.

Biden, "Söz veriyorum, bunu yapabilecek durumdayız" demişti.

Yılda 55 metreküp Rus gazını Almanya'ya sevki planlanmıştı

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.

Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül'de başlamış ve halen devam ediyordu.

Ancak, Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası, karşılıklı uygulanan yaptırımlar nedeniyle durdurulmuştu.