2022'nin en iyi havayolları belli oldu! Türk Hava Yolları listeye girdi bakın kaçıncı sırada?

Ankete 14 milyon kişi katıldı

Şirketten yapılan açıklamada dünyanın en iyi havayollarını belirlemek için Eylül 2021 ile Ağustos 2022 arasında 100 ülkeden 14 milyon kişiyle anket yapıldığı belirtildi. Katılımcılara, uçuş ekibi, havalimanları, dinlenme salonu, uçak içindeki eğlence ve ikramlar hakkında sorular soruldu.

Skytrax'a göre 2022'nin en iyi 20 havayolu şu şekilde...