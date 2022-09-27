2022'nin en iyi havayolları belli oldu! Türk Hava Yolları listeye girdi bakın kaçıncı sırada?
2022 yılının en iyi havayolları belli oldu. Skytrax adlı İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi 14 milyon kişinin katılımıyla anket düzenledi. Türkiye'den Türk Hava Yolları (THY) listenin ilk 10'unda yer aldı. İşte birinci ve en iyi seçilen havayolu...
Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin vurduğu havacılık sektörü, bu yıl ülkelerdeki seyahat kısıtlamalarının hafiflemesinin ardından hızla toparlanmaya başladı.
İngiltere'de faaliyet gösteren Skytrax adlı uçuş araştıramaları şirketi 2019'dan beri ilk kez "Dünyanın En iyi Havayolu" ödül törenini düzenledi.
Ankete 14 milyon kişi katıldı
Şirketten yapılan açıklamada dünyanın en iyi havayollarını belirlemek için Eylül 2021 ile Ağustos 2022 arasında 100 ülkeden 14 milyon kişiyle anket yapıldığı belirtildi. Katılımcılara, uçuş ekibi, havalimanları, dinlenme salonu, uçak içindeki eğlence ve ikramlar hakkında sorular soruldu.
Skytrax'a göre 2022'nin en iyi 20 havayolu şu şekilde...
20. Vistara