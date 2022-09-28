Rus heyetini İstanbul'a getiren Doğu Perinçek: Dolar saltanatı çöküyor

Rus heyetiyle Türk iş insanlarını İstanbul'da yemekli toplantıda buluşturan Doğu Perinçek, "Cesur olmak için her şeyimiz var ve koşullar elverişlidir. Dolar saltanatı çöküyor. Dünyanın haracını yiyen ABD ekonomisi için çanlar çalıyor." dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna yemek verdi.

İstanbul'daki otelde düzenlenen programa Doğu Perinçek ile Sergey Ceryomin'in yanı sıra iş insanı Ünal Aysal, iş insanı Ethem Sancak, Rus yetkililer ve davetliler katıldı.

"Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor"

Doğu Perinçek, yaptığı konuşmada "Biz Rus ve Türk milletleri, zorluklardaki devrimci çözümü görmüş ve büyük zorluklardan devimlerle çıkmışızdır. Coğrafyalarımız eşsiz, hem Asya ve hem Avrupa'da toprağı olan iki ülkeyiz. Cesur olmak için her şeyimiz var ve koşullar elverişlidir. Dolar saltanatı çöküyor. Dünyanın haracını yiyen ABD ekonomisi için çanlar çalıyor. Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor. Artık ABD'nin silahlı saldırganlığını dengeleyen silahlı kuvvetlerimiz var. Yaptırımlara ambargolara ve silaha başvurarak Asya Uygarlığının yükselişini durdurma çabaları boşunadır" dedi.

Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

Moskova Belediyesi Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Sergey Çeryomin ise Batı medyasında yabancı şirketlerin Moskova’yı terk ettiğine dair yayınların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek başta Türkiye olmak üzere, tüm iş insanlarına rahat çalışma ortamları sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Rus ve Türk iş insanları arasındaki ortaklıkların çok üst düzeye çıktığını kaydeden Çeryomin, şöyle devam etti:

“Rusya, ilaç sektörü, teknoloji, enerji, uzay teknolojileri gibi birçok alanda halen uluslararası anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Türkiye ile gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Santral Projesi bunlardan en önemlilerinden biri. Yaptırımlara, ekipmanların tedarikiyle ilgili olan sorunlara rağmen planlanan zamanda gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin diğer önemli projelerinden biri de Güney Akımı projesidir. Bu proje ile Türkiye'nin önemli ölçüde enerji ihtiyacı karşılanacak."

Çeryomin, Akkuyu ve Güney Akımı projelerinin Türk sanayisinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve bu projelerin yeni lojistik imkanlar ve tedarik zincirlerinin kurulmasına neden olacağını aktardı.

Türkiye ile Rusya arasında iş birliğinin her alanda artarak devam etmesini beklediğini belirten Çeryomin, meşhur Türk markalarının Moskova'ya gelmesini sabırsızlıkla beklediklerinin kaydetti.

Sergey Çeryomin, hafif sanayiden ağır sanayiye kadar her alanda iki ülke ilişkilerinin gelişmesi gerektiğine değindi.

İki ülke ilişkilerini daha çok arttın"

Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ise Türkçedeki "İyi dost kötü günde belli olur" atasözünün iki ülke için son dönemlerde daha da anlamlı hale geldiğini ifade etti.

Türk ve Rus halkının tarihi ve ailevi bağlarla birbirine daha da bağlandığını dile getiren Buravov, iki halk arasında yapılan evliliklerden doğan çocukların iki ülke ilişkilerini çok daha üst düzeye taşıyacaklarını söyledi.

Buravov, iki ülkenin ekonomik alanda kurduğu ilişkilerin her geçen gün daha da artarak devam ettiğini belirterek "İş birliğimiz devam edecek. Geleceğimiz oldukça parlak görünüyor. Burada bulunan iş insanlarından şunu istiyorum iş birliği ile ilgili anlaşmaları imzalayın, pratik projeleri konuşun. İkili ticari ilişkiler ekonomik kalkınmanın temelidir. İki milletin ekonomik olarak kalkınması için gerekli olan adımları atın ve iş birliğini daha çok devam ettirin."