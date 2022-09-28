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A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri için muhtemel rakipleri belli oldu!

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri için muhtemel rakipleri belli oldu!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı son iki maçtan bir beraberlik bir de mağlubiyet alsa B Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti. Ay-Yıldızlılar'ın UEFA EURO 2024 Elemeleri için muhtemel rakipleri belli oldu.

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanan son iki maçta Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmış, Faroe Adaları'na ise 2-1 mağlup olmuştu. Stefan Kuntz yönetimindeki millilerin performansı kamuyunda tartışma yaratırken; Ay-Yıldızlılar, B Ligi'ne yükselmeye hak kazanmıştı.

Almanya'da düzenlenecek olan UEFA EURO 2024 Elemeleri için grup ve Uluslar C Ligi'nde grup lideri olan A Milli Futbol Takımımız için playoff'taki rakipler resmen belli oldu. A Milli Takımımız, Frankfurt'ta 9 Ekim'de gerçekleştirilecek olan grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. A Milli Takımımız, gruptan çıkamaması halinde playoff'ta yer alacak.


İŞTE RAKİPLER;
İŞTE MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

PLAY-OFF'TAKİ RAKİPLER

Yunanistan
Kazakistan
Gürcistan

EURO 2024 TORBALARI

EURO 2024 için torbalar ise şu şekilde;

1. TORBA

Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. TORBA

Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. TORBA

Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. TORBA

TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. TORBA

Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. TORBA

Andorra, San Marino, Lihtenştayn

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