A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri için muhtemel rakipleri belli oldu!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı son iki maçtan bir beraberlik bir de mağlubiyet alsa B Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti. Ay-Yıldızlılar'ın UEFA EURO 2024 Elemeleri için muhtemel rakipleri belli oldu.Abone ol
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanan son iki maçta Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmış, Faroe Adaları'na ise 2-1 mağlup olmuştu. Stefan Kuntz yönetimindeki millilerin performansı kamuyunda tartışma yaratırken; Ay-Yıldızlılar, B Ligi'ne yükselmeye hak kazanmıştı.
Almanya'da düzenlenecek olan UEFA EURO 2024 Elemeleri için grup ve Uluslar C Ligi'nde grup lideri olan A Milli Futbol Takımımız için playoff'taki rakipler resmen belli oldu. A Milli Takımımız, Frankfurt'ta 9 Ekim'de gerçekleştirilecek olan grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. A Milli Takımımız, gruptan çıkamaması halinde playoff'ta yer alacak.
İŞTE RAKİPLER;
İŞTE MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
PLAY-OFF'TAKİ RAKİPLER
Yunanistan
Kazakistan
Gürcistan
EURO 2024 TORBALARI
EURO 2024 için torbalar ise şu şekilde;
1. TORBA
Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
2. TORBA
Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
3. TORBA
Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
4. TORBA
TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
5. TORBA
Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
6. TORBA
Andorra, San Marino, Lihtenştayn